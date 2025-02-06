桌球／淘汰第2種子！高承睿、林昀儒勇闖新加坡大滿貫男雙4強

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽合拍的巴黎奧運國手「柚子」高承睿和「小林同學」林昀儒，首度攜手連戰皆捷，昨天拍下去年亞錦賽銀牌組合，今天再以局數3：1力退名列第2種子的日本戶上隼輔／篠塚大登，以非種子身份勇闖4強。

寶島組合昨天晚上拍下去年亞錦賽奪銀的地主組合郭勇（Izaac Quek ）／馮耀恩（Koen Pang），進入8強面對2021年世錦賽男雙奪銅的戶上隼輔、去年亞錦賽男雙奪銅的篠塚大登，被球迷取名「柚香林萌」的巴黎奧運國手組合首局4：4下連拿4分拉開差距，以11：5先下一城。

第二局寶島組合雖以9：11失守，第三局馬上以11：6回應，第四局再頂住拉鋸壓力，8：8時連拿3分，以11：8淘汰第2種子。

高承睿／林昀儒成為4強唯一的非種子，明天中午12點35分將和列第4種子的法國組合多爾（Esteban Dorr）／布拉索（Florian Bourrassaud）爭決賽門票。

林昀儒稍晚8點20分還將迎接男單16強，對手是巴西卡爾德拉諾（Hugo Calderano）；同闖男單16強的高承睿下午已經出賽，他以局數1：3敗給南韓「一哥」張禹珍，無緣單、雙打一同再挺進。