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拳擊／川普影射林郁婷跨性別 教練曾自強回應了

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林郁婷（左）、教練曾自強（右）。記者季相儒／攝影
林郁婷（左）、教練曾自強（右）。記者季相儒／攝影

美國總統川普5日簽署行政命令時，影射我國「金牌拳后」林郁婷是跨性別選手，甚至可能拒絕生理男性的跨性別選手申請簽證來美國參賽，林玉婷教練曾自強回應說：「他可能對於奧委會的規範不是很清楚。」

林郁婷和阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）去年巴黎奧運被將入性別爭議，但身份早獲得國際奧會背書，但川普5日簽署行政命令，禁止美國國內生理男性的跨性別選手參加女性運動比賽，並提到巴黎奧運有兩名跨性別選手奪下拳擊金牌，影射林郁婷為跨性別選手。2028年奧運將在洛杉磯舉行，川普表示國務卿魯比歐（Marco Rubio）會向國際奧委會表達美國拒絕跨性別的精神錯亂立場。

體育署今天強調，巴黎奧運期間我國已經一再重申林郁婷非跨性別，國際奧會也明確表達支持立場，林郁婷教練曾自強也提到，林郁婷亞運、奧運到世錦賽等大賽都有參賽、奪牌紀錄，這些成績「不可能推翻」，相信川普並不清楚相關規範。

目前國際奧會還未將拳擊運動納入2028年洛杉磯奧運，曾自強提到，目前要等3月奧委會主席改選後才會討論拳擊是否納入洛杉磯奧運，現階段能做的就是好好訓練，目前團隊也在規劃月底去國外移地訓練，有幾個地點在討論，以亞洲為主，目前傾向中國大陸，「今年是中國全運會，他們也在積極備戰中，他們人也多，很多省份都很積極訓練，氛圍比較好。」

世錦賽 拳擊 林郁婷

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