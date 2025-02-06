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拳擊／林郁婷遭川普影射跨性別 體育署盼傳遞正確訊息

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
拳擊金牌林郁婷。記者季相儒／攝影
拳擊金牌林郁婷。記者季相儒／攝影

美國總統川普5日在簽署行政命令時再度影射我國拳擊好手林郁婷為跨性別選手，甚至可能拒絕生理男性的跨性別選手申請簽證來美國參賽，體育署在今天指出，在巴黎奧運期間我國已經一再重申林郁婷非跨性別，國際奧會也明確表達支持立場，希望能傳遞正確訊息，避免造成選手傷害。

川普在5日簽署行政命令，禁止美國國內生理男性的跨性別選手參加女性運動比賽，並提到去年巴黎奧運阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif），是男性選手偷走女性選手金牌，還指出有兩名跨性別選手奪下拳擊金牌，再次暗指林郁婷為跨性別選手。

體育署在今天指出，體育署過去已多次透過媒體，以及在巴黎奧運期間在我國駐法代表處國際記者會，對外一再重申我國女子拳擊選手林郁婷是女性，並非跨性別，「這一點國際奧會也一再明確重申堅定支持立場。我們也希望大家都能幫忙發聲，傳遞正確的訊息，避免造成選手傷害。」

拳擊 林郁婷 體育署

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