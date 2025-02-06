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桌球／遭南韓「一哥」逆轉 高承睿男單止步16強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「柚子」高承睿遭到南韓一哥逆轉止步16強。 新華通訊社
「柚子」高承睿遭到南韓一哥逆轉止步16強。 新華通訊社

巴黎奧運國手「柚子」高承睿在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男單、男雙分頭進行，今天率先登場的男單16強，面對世界排名13的南韓張禹珍，高承睿前兩局握有大幅領先但遭逆轉，最終以局數1：3吞敗，止步16強。

世界排名24的高承睿前兩輪都是打滿5局出線，第二輪更是逆轉第5種子、巴黎奧運男單奪銅的法國18歲好手勒布朗（Felix Lebrun），闖進16強已寫下個人在大滿貫賽的最佳成績。今天碰列12種子的張禹珍，高承睿第一局先取得6：2領先，遭對手連拿4分追平後「柚子」再連下2分，但遭張禹珍打出連拿5分攻勢，反以8：11讓出。

第二局高承睿又取得9：4優勢，但先遭張禹珍9：9扳平，高承睿雖率先搶下局點但沒能把握，自己雖瓦解對手2個局點，但第3個危機沒能躲過，以12：14再讓出。

高承睿第三局陷入4：8落後，這次換自己成逆轉一方，先將比分追到8：9，逼使張禹珍喊出暫停，恢復比賽後更追平比數，再靠漂亮的接發球拿到第10分，這次第一個局點就把握，以強力正手拍直接拿下分數，以11：9局數開張。

第四局高承睿從1：4落後下冷靜追分，反以6：5超前，但接續連續失分，自己還出現發球失誤，讓張禹珍回敬連拿5分攻勢，賽末點也出現，最終就以11：6擊敗高承睿，搶進8強。

男單止步的高承睿，晚上6點男雙將和林昀儒合體，將和列第2種子的日本戶上隼輔／篠塚大登搶4強門票；同樣單日兩戰的林昀儒，晚上8點20分的男單16強賽將碰巴西卡爾德拉諾（Hugo Calderano）。

大聯盟 林昀儒 高承睿

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