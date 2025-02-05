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桌球／拍下亞錦賽銀牌 高承睿、林昀儒勇闖男雙8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒(左)與高承睿。報系資料照
林昀儒(左)與高承睿。報系資料照

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽首度合拍的巴黎奧運國手「柚子」高承睿和「小林同學」林昀儒，今天晚間面對列地主組合郭勇（Izaac Quek ）／馮耀恩（Koen Pang）以局數3：1出線，勇闖8強。

郭勇／馮耀恩去年摘下亞錦賽銀牌，新加坡大滿貫名列第5種子，不過寶島組合首局以11：4拿下，第二局雖陷入4：10落後但連追5分，逼出對手暫停，可惜恢復比賽後高承睿追平機會揮空，跌倒在地後自己都露出苦笑。

第三局寶島組合再以11：7拿下，取得局數「聽牌」優勢；第四局再打出4：0攻勢，一路領先下以11：6拍下亞錦賽銀牌，挺進8強，明天晚上6點將和列第2種子的日本戶上隼輔／篠塚大登搶4強門票。。

兩位台灣好手單打也持續挺進，昨天高承睿5局大戰逆轉第5種子、巴黎奧運男單奪銅的法國18歲好手勒布朗（Felix Lebrun），林昀儒今天第二輪以局數3：1拍下澳籍韓裔19歲小將裴煥（Hwan Bae），雙雙挺進16強；高承睿明天下午1點10分將和南韓張禹珍搶8強門票，林昀儒晚上8點20分將碰巴西卡爾德拉諾（Hugo Calderano）。

大聯盟 林昀儒 高承睿

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