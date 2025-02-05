快訊

S媽白髮人送黑髮人！忍悲痛處理大S後事臉書低調做「1舉動」

南投工安意外…監工誤闖怪手作業區 遭挖斗擊中胸部身亡

北市陽明高中竄熊熊火光！校長：學生寒假做實驗疑操作不慎

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒輕取澳洲小將晉男單16強

中央社／ 台北5日電
林昀儒。報系資料照
林昀儒。報系資料照

世界排名第12的台灣男單桌球一哥林昀儒，今天在WTT新加坡大滿貫賽32強，以11比6、11比4、8比11、11比3輕取19歲的澳洲籍韓裔球員裴煥（Hwan Bae），順利挺進16強。

林昀儒賽前在世界桌球大聯盟（WTT）和世界排名第50的裴煥沒有交手紀錄，2人論實力、經驗，林昀儒確實都高出一個等級。

今天首局開打後，林昀儒在雙方3比3平手時，一口氣連得6分拉開差距，順利先拿下1局；第2局林昀儒打來同樣輕鬆，開賽就是7比1的攻勢，打得對手毫無招架之力，順利取得2比0的聽牌優勢。

第3局放手一搏的裴煥多次逮到機會主動進攻，林昀儒顯得有些被動，且防守也出現失誤，以8比11讓出此局。

第4局回神的林昀儒不再給對手機會，在3比2領先時連得7分，順利以10比2取得多達8個賽末點，最終如願拿下比賽勝利。

根據官網男單籤表，林昀儒接下來16強的對手，很有可能是世界排名第6的巴西名將卡爾德拉諾（HugoCalderano）。

林昀儒表定今晚8時20分，還要和新星高承睿合作搭檔在男雙16強出賽，對手是大會第5種子、新加坡組合馮耀恩/郭勇。

大聯盟 林昀儒 高承睿

延伸閱讀

桌球／5局大戰逆轉奧運銅牌勒布朗！高承睿勇闖新加坡大滿貫16強

桌球／小林、柚子第一次合體！18分鐘奪新加坡大滿貫首勝

桌球／新加坡大滿貫男單開紅盤 林昀儒晚間合體柚子拚男雙

桌球／打破林昀儒紀錄！16歲郭冠宏成台灣史上最年輕男單百強

相關新聞

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒輕取澳洲小將晉男單16強

世界排名第12的台灣男單桌球一哥林昀儒，今天在WTT新加坡大滿貫賽32強，以11比6、11比4、8比11、11比3輕取1...

網球／在家鄉比賽後宣布退休 前球后哈蕾普：不知道是快樂還難過

現年33歲的羅馬尼亞網球女將哈蕾普（Simona Halep）今天在特蘭西瓦尼亞公開賽，以1：6、1：6不敵義大利好手布隆澤蒂（Lucia Bronzetti）後，向家鄉球迷宣布結束職業生涯。

NFL／川普將赴超級盃現場觀戰 美國史上首位在位總統

白宮今天表示，職業美式足球聯盟NFL賽季本週末在紐奧良打冠軍賽時，川普將蒞臨觀戰，成為史上首位觀賞超級盃（Super B...

高球／老虎伍茲母親逝世 享壽80歲 具泰國華人血統

大西洋月刊(The Atlantic)4日報導，美國高爾夫球名將老虎·伍茲(Tiger Woods)的母親庫爾蒂達·伍茲...

桌球／5局大戰逆轉奧運銅牌勒布朗！高承睿勇闖新加坡大滿貫16強

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽本周點燃戰火，「柚子」高承睿男單首輪在5局大戰過頭關，今天第二輪強碰第5種子、...

國際奧會主席候選人費薩爾親王 盼拳擊續留奧運

確定角逐國際奧會主席的候選人之一、約旦親王費薩爾表示，希望拳擊這項歷史悠久的運動，可以繼續留在奧運會上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。