網球／在家鄉比賽後宣布退休 前球后哈蕾普：不知道是快樂還難過

現年33歲的羅馬尼亞網球女將哈蕾普（Simona Halep）今天在特蘭西瓦尼亞公開賽，以1：6、1：6不敵義大利好手布隆澤蒂（Lucia Bronzetti）後，向家鄉球迷宣布結束職業生涯。

哈蕾普原先擁有34F傲人雙峰，但這讓她在場上跑動有負擔，因此決定動「縮胸手術」，引發討論。術後哈蕾普的戰績有顯著提升，2017年首度登上世界球后寶座，2018年拿下法網冠軍、2019年再得到溫網冠軍。

哈蕾普2022年8月美網期間藥檢呈陽性，使她10月遭到禁賽，她上訴國際體育仲裁法院（CAS），讓禁賽期從原本的4年縮減至9個月，也在去年3月獲准重返網壇。

不過哈蕾普近年飽受傷勢所困，女單排名已跌到870名，今天賽後她拿著麥克風向球迷宣布退休，「我不知道自己是快樂還是難過，應該是兩種情緒在一起，這個決定是我發自內心做出的。」

哈蕾普坦言要回到巔峰很困難，「我今天來到克盧日，就是想在你們面前打這場比賽，親自向大家道別，即使我的表現不算出色，但這就是我的靈魂所在。我很高興你們來到這裡，也在思考是否還會回來，但就目前而言，這是我最後一次在這比賽。」