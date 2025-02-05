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NFL／川普將赴超級盃現場觀戰 美國史上首位在位總統
白宮今天表示，職業美式足球聯盟NFL賽季本週末在紐奧良打冠軍賽時，川普將蒞臨觀戰，成為史上首位觀賞超級盃（Super Bowl）的美國在位總統。
法新社報導，白宮官員證實美國媒體報導，稱川普將現身9日在凱撒超級巨蛋（Caesars Superdome）舉行的堪薩斯市酋長（Kansas City Chiefs）對陣費城老鷹（Philadelphia Eagles）之戰。
超級盃是美國最盛大的年度運動賽事。
前美國總統老布希（George H.W. Bush）2002年曾參與超級盃的擲硬幣儀式，2017年又為當年超級盃擲了一次硬幣；雷根1985年在位時，也曾在白宮為超級盃舉行擲硬幣儀式。
福斯新聞（Fox News）今天表示，今年的超級盃轉播單位福斯（Fox）將在9日賽前，播出對川普預先錄製的訪問。
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