鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽登場 獎金150萬美元

由台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）與鴻海（2317）攜手打造的「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」第二屆選手名單正式公告！本屆賽事將有12位世界排名前百的頂尖選手參賽，集結台、日、韓、歐四大巡迴賽好手；前世界球后申智愛（Ji Yai SHIN）與台灣「微笑球后」曾雅妮更將睽違10年再度同台，賽事精彩可期！

今年賽事將於2月27日（四）至3月2日（日），228連假期間在林口東方高爾夫俱樂部舉行，全球11國頂尖選手將共同角逐后中后的最高榮耀。本屆賽事規模再升級，媲美美巡賽（LPGA）－總獎金增加到150萬美元、參賽陣容可與日韓巡迴賽比肩－冠軍積分18分。

「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」在去年成功舉辦後，第二屆賽事已成為國際好手紛紛嚮往的競爭平台，報名強度大幅提升，將迎來台灣、日本、韓國、泰國、中國、印度、新加坡、法國、英國、瑞士、瑞典等11個國家地區共90位頂尖選手參賽，陣容星光熠熠。鴻海贊助選手－最強新人吳佳晏、目前世界排名最高的台灣選手錢珮芸等也都將代表地主選手積極備戰，力拼將冠軍金盃留在台灣。

而國際好手除了去年冠軍川崎春花 (Haruka Kawasaki) 將再次率領JLPGA菁英－包含甫在日巡年終大賽（LPGA Ricoh Cup）中奪下后冠的桑木志帆(Shiho Kuwaki)與美巡選手吉田優利(Yuri Yoshida )，力求日籍選手再次衛冕；此外，韓籍選手、歐洲選手也來勢洶洶，包含2024 年歐巡榜首-瑞士名將基亞拉·坦布爾里尼（Chiara Tamburlini）、法國實力選手戴拉庫兒（Perrine Delacour）、前世界球后申智愛（Ji Yai Shin）、世界排名第39的金秀芝（Su-Ji Kim）與KLPGA人氣王黃裕敏（You-Min Hwang）等世界排名百大的高手，都將於鴻海TLPGA選手錦標賽首次亮相，各巡迴賽的高手們勢均力敵，賽事在每一桿你來我往的較量令人期待。

為了鼓勵更多民眾到場，替參賽選手們加油打氣，本屆賽事特別規劃豐富的周邊活動，打造前所未有的觀賽體驗！賽事期間天天提供限量餐點折價券給前500名進場觀眾，每日賽後更有抽獎活動，包含中華航空（2610）來回機票、夏普家電、Belkin 3C 配件，以及iPhone 16和 iPad Air等多項大獎！

「2025鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」除了有高水準競技外，還有多元的初學者體驗活動，無論是高球迷還是初次接觸高爾夫的觀眾，都能有所收穫。誠摯邀請全台民眾228連假蒞臨林口東方高爾夫俱樂部，親身感受高爾夫運動的獨特魅力！

本屆賽事將透過緯來體育台、博斯體育台以及日本朝日電視台旗下スカイＡ同步轉播。想要到現場觀賽的球迷，賽事期間可免費搭乘接駁車前往東方球場。除固定設置的接駁點機場捷運 A7 體育大學站外，今年特別新增台北接駁點，位於國立台灣博物館前（襄陽路上，鄰近台北車站），提供多元選擇，方便觀眾輕鬆抵達賽場。