桌球／5局大戰逆轉奧運銅牌勒布朗！高承睿勇闖新加坡大滿貫16強

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽本周點燃戰火，「柚子」高承睿男單首輪在5局大戰過頭關，今天第二輪強碰第5種子、巴黎奧運男單奪銅的法國18歲好手勒布朗（Felix Lebrun），高承睿再度將戰局延長到決勝局，且在3：8落後下演出大逆轉，以局數3：2搶下對戰首勝，勇闖16強。

世界排名24的高承睿和小2歲的勒布朗過去已對陣3次，都由勒布朗帶走勝利，今天第4度碰頭也由勒布朗以11：4先下一城。

第二局高承睿在5：2領先下被連追2分，局末更被9：9扳平，所幸喊出暫停後連拿2分，以11：9扳平局數。

第三局高承睿再取得9：7優勢，但自己兩個發球分都沒把握，反讓連拿4分的勒布朗以11：4逆轉搶下關鍵局，取得「聽牌」優勢。

高承睿第四局雖從5：2落後到7：8落後，但連拿3分下反取得10：8的局點優勢，不過2個局點都沒把握，反而在勒布朗發球分拿到第3個局點，且以12：10再度扳平局數。

決勝局高承睿以強力正手拍率先得分，但接續遭勒布朗連拿5分逆轉，不過高承睿從3：8下急起直追，先讓勒布朗8：5時喊出暫停，恢復比賽後更在幸運球加持下8：8追平，且先取得10：9的賽末點，並在第一個機會就把握住；以11：9奪勝後，高承睿忍不住興奮丟拍，雙手指天慶祝。

高承睿男單有突破性演出外，和「小林同學」林昀儒首度合拍也順利闖過男雙第一輪，明天晚上8點20分將和列第5種子的地主組合郭勇（Izaac Quek ）／馮耀恩（Koen Pang）搶8強門票。

今天女將黃怡樺和簡彤娟也在女單第二輪登場，可惜都以局數1：3敗陣，40歲的黃怡樺不敵年紀小一半的日本對手大藤沙月，簡彤娟首局錯過3個局點下敗給列第2種子的中國大陸衛冕軍王曼昱。

男單也持續晉級的林昀儒，明天第二輪將在下午1點45分碰澳籍韓裔19歲小將裴煥（Hwan Bae）。