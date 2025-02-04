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國際奧會主席候選人費薩爾親王 盼拳擊續留奧運

中央社／ 台北4日電
IOC主席候選人約旦親王費薩爾。 歐新社
IOC主席候選人約旦親王費薩爾。 歐新社

確定角逐國際奧會主席的候選人之一、約旦親王費薩爾表示，希望拳擊這項歷史悠久的運動，可以繼續留在奧運會上。

現任國際奧會（IOC）主席巴赫將於今年任期結束後卸任，因此IOC將於今年3月18日至21日的第144屆年會上投票產生新的主席，目前公告的候選人共有7名，包括約旦親王費薩爾（Faisal al-Hussein）。

費薩爾在日前的官辦政見發表會上，是唯一明確提到拳擊運動的候選人，他表示，「目前有一個很明顯的既定策略，IOC已經決定不再支持或親自組織拳擊比賽，就像他們在東京（2020）和巴黎（2024）所做的那樣。」

費薩爾說「我希望到了那個時候，能夠找到一個替代方案，我個人很希望拳擊能夠回到奧運賽場，畢竟它是最古老和最原始的奧運運動之一，我希望能找到一個全球性的總會來負責洛杉磯奧運拳擊賽事。」

費薩爾強調「世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）或許能成為新拳擊管理機構，這個組織已符合成為國際拳擊管理機構的標準，並致力於保住拳擊運動在奧運的地位。」

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘在接受中央社訪問時表示，「台灣去年就已加入WB，目前世界各國也都朝著這個方向進行，看起來已經被除名的國際拳擊總會（IBA），未來只能靠著舉辦一些高額獎金的比賽吸引選手參加。」

2024年巴黎奧運，台灣拳擊代表隊共拿下1金2銅的佳績，其中「台灣女兒」林郁婷帶回女子57公斤級金牌，寫下台灣新紀錄。

拳擊 林郁婷

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