桌球／小林、柚子第一次合體！18分鐘奪新加坡大滿貫首勝

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽本周點燃戰火，單打都開出紅盤的「柚子」高承睿和「小林同學」林昀儒，今天晚上合體出擊，兩位巴黎奧運國手面對智利、加拿大聯軍高梅茲（Gustavo Gomez）／李元璋（Edward Ly），寶島組合順利以直落3奪勝，林昀儒也迎接單日雙勝場。

首度合拍的高承睿和林昀儒，首局在3：3後連拿5分拉開差距，順利以11：5先下一城；第二局也在2：2後連拿4分奠定領先，11：7拿下，取得局數「聽牌」優勢。

第三局台灣兩位指標好手再取得9：4優勢，最終在林昀儒得手下以11：6收下勝利，只花18分鐘就前進第二輪。

第一次搭檔的林昀儒和高承睿開出紅盤，第二輪對手早已出爐，列第5種子的新加坡組合郭勇（Izaac Quek ）／馮耀恩（Koen Pang）首輪輪空，下戰將和寶島組合搶8強門票。

今天下午先進行男單賽程的林昀儒，面對哈薩克對手格拉西門戈（Kirill Gerassimenko）以直落3勝出，第二輪將碰澳籍韓裔19歲小將裴煥（Hwan Bae）；昨天在5局大戰出線的高承睿，明天預計晚上7點10分將強碰列第5種子、巴黎奧運男單奪銅的法國18歲好手勒布朗（Felix Lebrun）。