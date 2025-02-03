TPBL／過完年「來作客」 攻城獅客家文化主題日推新戰袍

TPBL農曆年後開工，新竹御嵿攻城獅球團今天宣布2月5日展開「來作客」主題日，和客家公共傳播基金會和客家委員會客家文化發展中心攜手合作，除力拚農曆年後首勝，也要讓進場球迷體驗濃厚的客家文化氛圍，感受民俗文化之美。

攻城獅的客家文化主題日邁入第3屆，球團期盼透過職業球隊的影響力推廣客家文化，當天客家公共傳播基金會將派出客家文化推廣專車「講客號」，並於體育館外舉辦客語互動遊戲；客家文化發展中心也會設置互動攤位，為球迷帶來有趣的文化體驗；攻城獅球團也將於來作客主題日現場融入大量客家元素，包括大螢幕賽況圖卡將以客語呈現，賽前將有新竹聯豐龍獅戰鼓團帶來震撼的「夜光舞龍」表演，並在比賽中為客隊罰球時進行干擾應援。

攻城獅再度推出客家主題限定球衣，採用客家花布襯底設計，並融入象徵藍衫的經典側邊線條。本次球衣的宣傳拍攝特別選在竹北的泉州厝汾陽堂，這座1957年建造的合院建築體現了客家匠師的傳統工藝與地方特色，且由新秀蔡宸綱與Muse Girls隊長霖霖共同參與，而霖霖身為新竹縣北埔的客家女孩，再次展現了本次活動深厚的文化連結。