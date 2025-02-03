桌球／新加坡大滿貫男單開紅盤 林昀儒晚間合體柚子拚男雙

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽本周點燃戰火，昨天「柚子」高承睿為台將開出紅盤，今天「小林同學」林昀儒面對哈薩克對手格拉西門戈（Kirill Gerassimenko）也以直落三拿到32強門票，晚上將再聯手高承睿迎接男雙首戰。

世界排名12的林昀儒是大會11種子，今天碰世界排名51的格拉西門戈沒遇太大問題，首局一路領先下以11：5先下一城，第二局也在開局短暫落後後掌握局面，局末拉開領先下以另一個11：5拿下，取得局數「聽牌」優勢。

第三局林昀儒在拉鋸戰先取得10：9的賽末點機會，格拉西門戈喊出暫停，但回到賽場馬上出現接發球掛網失誤，讓林昀儒以11：9拿下勝利，下站將和澳籍韓裔19歲小將裴煥（Hwan Bae）搶16強資格。

WTT新加坡大滿貫賽昨天展開會內賽程，首日賽程高承睿在5局大戰過關、馮翊新局數1：3不敵德國華裔好手邱黨，「一姊」鄭怡靜同樣打滿5局但敗給韓國李恩惠，接續剩女雙賽事和李昱諄出征。

男單雙雙晉級的高承睿和林昀儒，新加坡還將搭檔男雙，今天晚上預計8點55分出戰智利、加拿大聯軍高梅茲（Gustavo Gomez）／李元璋（Edward Ly），愛爾達體育二台將直播賽事。