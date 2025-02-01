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台維斯盃／黃琮豪打出驚喜 中華隊4點都輸盧總仍給肯定

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華隊以0：4不敵美國，但總教練盧彥勳（右）仍是給予選手表現肯定。圖／中華民國網球協會提供
中華隊以0：4不敵美國，但總教練盧彥勳（右）仍是給予選手表現肯定。圖／中華民國網球協會提供

台維斯盃世界組總決賽資格賽台美大戰在今天落幕，中華隊在前三點打完以0：3確定落敗後，第四點則派出黃琮豪出戰麥克唐納（Mackenzie McDonald），儘管黃琮豪完成了本次賽事中華隊的第一次破發，但最終仍是以2：6、3：6敗下陣來。

中華隊今天與美國隊進行第二天賽程，在首點雙打吳東霖／何承叡不敵奧運銀牌組合雷蒙（Rajeev Ram）／克拉查克（Austin Krajicek）後，美國隊已確定以3：0拿下勝利，至於第四點雙方也更動出賽名單，改由黃琮豪迎戰麥克唐納。

面對生涯對戰排名第2高的麥克唐納，黃琮豪雖然在兩盤賽事中都一路被壓制，不過在第二盤第二局卻成功破發，也是中華隊本屆賽事唯一一個完成破發的選手，不過最終還是以直落二敗下陣來。

對於首度台維斯盃於主場出賽，黃琮豪賽後坦言感到相當興奮，尤其今天比賽現場還湧入近3000名的觀眾進場加油，「很興奮能夠下場比賽，尤其有那麼多觀眾幫我加油，但我不知道是第一個打破發球局的，可能是已經無關勝負了，我就盡力去打，對手也很強。」

談到這次中華隊表現，總教練盧彥勳也對於團隊在被病毒侵襲下仍有如此表現給予肯定，「這不是藉口，但大家知道身體有狀況仍是全力以赴，想要拿出最好表現，當然結果不是我們想要的方向，但失敗的一場戰役不代表結束，會看到更多東西繼續努力，也期待選手接下來在9月的賽事能有更好表現。」

對於9月是否會再執掌台維斯盃中華隊兵符，盧彥勳也直言目前還沒有多想，但只要能幫助上選手和團隊，都願意努力協助，並分享到自己對於台維斯盃的情感，「我小學六年級就當台維斯盃球僮，從小就很崇拜前輩在台維斯盃的表現，也以代表國家出賽為榮，台維斯盃更多的層面是傳承，不只是只有場上表現，精神的擴散更可能是一個5年、10年的結果。」

中華隊 台維斯盃 黃琮豪

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