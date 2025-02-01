台維斯盃／惜敗奧運銀牌組合 吳東霖：球迷值更好對待

台維斯盃世界組總決賽資格賽台美大戰今天進行第二天賽程，其中昨天剛打完單打的吳東霖，在隊友身體不適的情況下今天臨危受命扛起雙打重任，與何承叡搭擋出擊，儘管面對實力堅強的奧運銀牌組合雷蒙（Rajeev Ram）／克拉查克（Austin Krajicek）以直落二敗下陣來，但吳東霖賽後也語重心長地表示，在球員努力變好的情況下，希望賽事宣傳、轉播也能夠給球迷更好的對待。

這次台維斯盃台美大戰在農曆年節期間登場，不過現場仍是湧入不少觀眾為中華隊加油，並希望一睹美國隊球星風采，而中華隊在首日兩點單打曾俊欣、吳東霖都吞敗後，今天的雙打原訂由許育修搭配何承叡，出戰今年巴黎奧運銀牌組合雷蒙／克拉查克，但在許育修身體不適的情況下，吳東霖也臨危受命再度上陣。

儘管與對手在雙打上的經驗與成就有著相當大的差距，但中華隊今天仍是打出精彩一戰，在首盤僅一度被對手攻破發球局，第二盤更是與對手拉鋸到搶七局，才輸掉一個發球分落敗，表現也獲得兩位大滿貫冠軍得主雷蒙與克拉查克的讚賞。

對於臨時接替許育修的雙打工作，吳東霖賽後坦言，在前幾日知道隊上成員感冒不適後，就做好可能要上陣的心理準備，「責任在我身上我就是義不容辭，試圖拿出最佳表現，也感謝承叡cover我很多，可惜還是沒辦法扳倒兩位世界名將，未來我們都會繼續加油。」

吳東霖直言，對手不僅在雙打經驗上比他和何承叡高出不少，還在發球局時讓他們徹底絕望，很難找到可以攻破的機會，「我們發球局也沒輸很多，比賽有時候就是一兩分，關鍵時他們多了那一份安定、穩定感，最後也獲得勝利。」

對於中華隊這套陣容從2022年起一路合作至今，每次在主場出賽也都能吸引大批球迷進場為他們打氣，吳東霖賽後也語重心長的表示，希望球迷的熱情能夠得到更好的對待，「從2022年出戰瓜地馬拉一路走來，感觸真的很深，因為曾爸的一句話，希望台灣男網能夠團結，一路走來球迷都讓我們非常感動，所以這兩天我非常難過，因為我們還是不夠強大，沒辦法把最好結果呈現給他們。球迷絕對值得更好的對待，不論是轉播還是球員介紹等等，不管是球員、大會還是幕後人員大家都還要一起努力，希望有一天能夠幹大事，9月份我們還有一次保級機會，我們一定會更努力，也希望大家多多為我們台灣男網加油。」