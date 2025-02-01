電競／英雄聯盟CFO新星HongQ迎新賽季 盼助隊前進世界大賽

台灣英雄聯盟電競戰隊中信飛牡蠣（CFO）即將在今年登上全新的太平洋職業聯賽（LCP），陣中新星HongQ透露，目標是幫助戰隊晉級世界大賽舞台。

年僅17歲的HongQ（蔡明宏）一直是中信飛牡蠣積極栽培的潛力中路選手，歷經去年二隊賽季磨練後，本季有望扛下先發中路的重任、迎接破繭而出的賽季，蔡明宏表示，首度站上LCP聯賽的舞台，雖然經驗值相較其他選手較為不足，但仍期許打出好表現，幫助戰隊贏得世界大賽門票。

回憶去年首度在太平洋職業聯賽（PCS）亮相，蔡明宏透露當下蠻緊張的，尤其與很多前輩一同征戰，即便結果不如預期，但他也從中獲得相當寶貴的經驗，「希望我在新的LCP聯賽能更早地適應賽場的環境、有好的臨場發揮，然後把握每場珍貴的出場機會。」

上季中信飛牡蠣無緣前進世界大賽，因此在休賽季補強動作頻頻，包含簽下打野選手Junjia（余峻嘉）、下路選手Doggo（邱梓銓）等人，蔡明宏認為隊友、教練團的經驗都很豐富，能夠幫自己快速成長，「目前與隊友的溝通良好，很多不對的選擇與判斷，隊友也會協助調整。」

蔡明宏小時候因為哥哥的關係，跟著一頭栽進「召喚峽谷」世界，後續參加一些業餘賽事開始嶄露頭角，最後被中信飛牡蠣相中成為職業電競選手。

蔡明宏透露，最欣賞選手是韓國戰隊KT的Bdd（郭寶成），「他的角色能帶給團隊超乎預期的結果，像是整體團戰表現、英雄池深，最佳團戰判斷也值得我學習。」