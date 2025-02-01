快訊

初二大火吞台中燒肉店、星巴克 員工曝3移工涉玩火肇禍

總預算突然萬眾矚目 綠大搞亡國感藍戰術、戰略一團亂

楊梅火燒車4死4傷 家屬發文「想了解救援過程」惹議 警方回應了

電競／英雄聯盟CFO新星HongQ迎新賽季 盼助隊前進世界大賽

中央社／ 台北1日電
台灣英雄聯盟電競戰隊中信飛牡蠣（CFO）即將登上全新的太平洋職業聯賽（LCP），扛下中路重任的新星HONGQ（蔡明宏）目標幫助戰隊前進世界大賽。中央社（中信飛牡蠣提供）
台灣英雄聯盟電競戰隊中信飛牡蠣（CFO）即將登上全新的太平洋職業聯賽（LCP），扛下中路重任的新星HONGQ（蔡明宏）目標幫助戰隊前進世界大賽。中央社（中信飛牡蠣提供）

台灣英雄聯盟電競戰隊中信飛牡蠣（CFO）即將在今年登上全新的太平洋職業聯賽（LCP），陣中新星HongQ透露，目標是幫助戰隊晉級世界大賽舞台。

年僅17歲的HongQ（蔡明宏）一直是中信飛牡蠣積極栽培的潛力中路選手，歷經去年二隊賽季磨練後，本季有望扛下先發中路的重任、迎接破繭而出的賽季，蔡明宏表示，首度站上LCP聯賽的舞台，雖然經驗值相較其他選手較為不足，但仍期許打出好表現，幫助戰隊贏得世界大賽門票。

回憶去年首度在太平洋職業聯賽（PCS）亮相，蔡明宏透露當下蠻緊張的，尤其與很多前輩一同征戰，即便結果不如預期，但他也從中獲得相當寶貴的經驗，「希望我在新的LCP聯賽能更早地適應賽場的環境、有好的臨場發揮，然後把握每場珍貴的出場機會。」

上季中信飛牡蠣無緣前進世界大賽，因此在休賽季補強動作頻頻，包含簽下打野選手Junjia（余峻嘉）、下路選手Doggo（邱梓銓）等人，蔡明宏認為隊友、教練團的經驗都很豐富，能夠幫自己快速成長，「目前與隊友的溝通良好，很多不對的選擇與判斷，隊友也會協助調整。」

蔡明宏小時候因為哥哥的關係，跟著一頭栽進「召喚峽谷」世界，後續參加一些業餘賽事開始嶄露頭角，最後被中信飛牡蠣相中成為職業電競選手。

蔡明宏透露，最欣賞選手是韓國戰隊KT的Bdd（郭寶成），「他的角色能帶給團隊超乎預期的結果，像是整體團戰表現、英雄池深，最佳團戰判斷也值得我學習。」

延伸閱讀

徐懷鈺閃亮美甲迎新 自招睡衣也「閃豹」

新北貢寮公所歲末迎新關懷獨老 送物資貼春聯好暖心

LOL／前DCG中路「水晶霖」結束職業生涯...PCS次級聯賽消息仍未知

新北淡水鄧公里迎新送春聯 日籍老師可愛創意揮毫

相關新聞

體操／新手人夫初體驗 唐嘉鴻首次陪妻回娘家

去年農曆年還在為巴黎奧運資格最後衝刺，體操「亞洲貓王」唐嘉鴻最終收穫甜美果實，從花都帶回奧運男子單槓銅牌，今年農曆年總算...

電競／英雄聯盟CFO新星HongQ迎新賽季 盼助隊前進世界大賽

台灣英雄聯盟電競戰隊中信飛牡蠣（CFO）即將在今年登上全新的太平洋職業聯賽（LCP），陣中新星HongQ透露，目標是幫助...

射擊／李孟遠減重迎新賽季 擬添購備用槍

巴黎奧運男子定向飛靶銅牌得主李孟遠去年底開始減重，目標半年內至少甩肉10公斤來迎接新賽季，而他也分享未來2年計劃，包括今...

輕艇／獎金拿來娶老婆 賴冠傑備戰名古屋亞運

先在杭州亞運為台灣拿下輕艇靜水競速史上首金，賴冠傑去年更成為首位登上奧運殿堂的輕艇競速台灣選手，除看見世界的強度以外、他...

射擊／瞄準洛杉磯奧運 楊昆弼帶妻回彰化練槍

廿六歲的射擊好手楊昆弼已三度叩關奧運殿堂，去年巴黎奧運雖以一分之差無緣決賽，不過年底娶回韓籍美嬌娘，妻子也是不定向飛靶國...

台維斯盃／吳東霖錯失搶七是轉捩點 盧彥勳：希望他也能看到自己優勢

2025台維斯盃世界組總決賽資格戰，中華隊今天在台北市網球中心迎戰強權美國隊，由曾俊欣、吳東霖打頭陣把守前兩點皆失守，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。