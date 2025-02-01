射擊／李孟遠減重迎新賽季 擬添購備用槍

巴黎奧運男子定向飛靶銅牌得主李孟遠去年底開始減重，目標半年內至少甩肉10公斤來迎接新賽季，而他也分享未來2年計劃，包括今年將添購備用槍，明年則規劃赴美國移訓。

李孟遠去年巴黎奧運射下男子定向飛靶銅牌，也是台灣在奧運史上首面射擊獎牌，這面獎牌讓他聲名大噪，也讓他更注意自身言行舉止。

李孟遠接受中央社訪問時表示，以前都是埋頭苦練、不太說話，但在奧運後受訪機會增加，事後有時也會回顧自己訪談內容，針對表達不清楚之處，私底下多練習，讓談話內容更豐富。

面對外界關注度增加，李孟遠反而選擇低調，他認為，在奧運奪牌只是起步，他對自己的期許是讓更多人注意到射擊，而非只是曇花一現。

除了持續增進技術，李孟遠表示，今年經費運用將著重在裝備，他透露，過去比賽時會帶備用零件，今年將直接添購備用槍，以防臨時有狀況時，還得當場拆解修復，「讓自己不會因為一些狀況而慌亂。」

對於明年度的計畫，李孟遠已有初步想法，包括前往美國移地訓練將是選項之一，他提到，巴黎奧運與視為偶像的美國名將漢考克（Vincent Hancock）一同登上頒獎台，他當下趁機提出希望有機會能赴美移訓、交流的想法，對方也表達歡迎之意。

展望今年，李孟遠並不急於展開新賽季，反而首站從4月阿根廷世界盃才開始，他也解釋原因，主要是他自去年底開始控制體重，因此需要一段時間調整、適應。

李孟遠指出，希望利用半年時間，體重能從96公斤減至85公斤，除了多運動，也在飲食做調整，不僅減少澱粉攝取，也幾乎不碰炸物。