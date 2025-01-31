台維斯盃／吳東霖錯失搶七是轉捩點 盧彥勳：希望他也能看到自己優勢

2025台維斯盃世界組總決賽資格戰，中華隊今天在台北市網球中心迎戰強權美國隊，由曾俊欣、吳東霖打頭陣把守前兩點皆失守，讓美國隊先握有2：0聽牌，明天上午11點開始的第3點雙打許育修／何承叡面臨背水一戰。面對首日就以0：2落後，領軍中華隊的盧彥勳說：「 不管是0：2、2：0，不會有任何不一樣的地方，明天雙打依舊會用平常心來面對，盡全力來拿下勝利。」

台維斯盃世界組總決賽資格戰今天在世界13地同日開打，中華隊主場遭遇台維斯盃傳統霸權、擁有史上最多32冠的美國隊，首日先進行前兩點單打，明天舉行第3點雙打和第4、5點單打，採五戰三勝制。

曾俊欣在第一點單打不敵美國選手吉隆（Marcos Giron）。圖／中華網協提供

中華隊第1點單打由世界排名第119的「新台灣一哥」曾俊欣對上美國第二單打吉隆（Marcos Giron），兩盤內容如出一轍，都在第1個發球局遭到破發，一開始就面臨落後，最終兩盤都在各被二度破發後，以兩個2比6下吞下敗戰。

曾俊欣賽後對自己的表現並不滿意，「很多地方都沒有發揮，像發球和底線都沒有發揮出最佳的狀態。」雖然對手是世界前50的球員，但曾俊欣說：「本來是想用正拍多做主動攻擊，但幾個接發球不夠侵略性，當時場上思緒也沒有那麼清楚，都跟著對手節奏打，導致讓對手愈打愈順，反倒造成自己更大的壓力，跟他打完後會覺得自己還有很多可以進步的空間。」

吳東霖在第二點單打表現不俗，最終仍以直落二不敵世界第36的20歲超級新秀米切爾森（Alex Michelsen）。圖／中華網協提供

第2點中華隊由世界排名第240吳東霖出戰，對上美國第一單打、世界第36的20歲超級新秀米切爾森（Alex Michelsen），即便雙方世界排名差距200名以上，但吳東霖造成對手不小壓力，首盤不僅發球局都沒被對手拿到破發點，還搶先在第9局一度逼出2個破發點，可惜未能破發，雙方僵持到搶七，吳東霖在1比4落後下，一度成功追成4比4平手，只可惜被米切爾森再連下3分讓出首盤；第二盤吳東霖在首個發球局就先被破發，第9局又二度被破發，最終遺憾以3比6吞敗。

米切爾森賽後也稱讚吳東霖的表現，他說：「他是一位很好的球員，非常感恩也很開心可以拿下台維斯盃的第一場勝利，也因為有團隊在背後的支持，讓我可以打得很輕鬆。」

中華隊隊長盧彥勳指出，雖然吳東霖第一盤搶七輸掉，但相對來說，他的表現是比對手更好，只是在幾個關鍵球沒有處理到。盧彥勳進一步指出，吳東霖今天在發球、接發球以及賽前擬定策略的執行上都很到位，如果首盤搶七可以拿下，氣勢會不一樣，對他此役整體表現直呼滿意，「我也希望東霖可以看到自己本身的優勢。」

去年9月在台維斯盃扮演關鍵致勝功臣的吳東霖，今天未能成功搶勝，他表示，「小時就看盧哥（盧彥勳）他們打台維斯盃，對我來說，台維斯盃就是不一樣，我很感激能在這裡出賽，只要一上場我就會盡力而戰，只可惜今天沒有拿下。」台灣球迷的應援聲為吳東霖帶來更多能量，今天的發球表現連對手都稱讚，吳東霖也透露，「其實我平常在這裡練發球也沒這麼好，我合理懷疑，可能愈多人來看我比賽就會愈厲害。」

第二天賽程將在上午11點開打，率先進行雙打賽事，中華隊面臨背水一戰，將由許育修與何承叡攜手合拍，對抗2024巴黎奧運男雙銀牌雷蒙（Rajeev Ram）和克拉查克（Austin Krajicek），現場預計賽前1小時開放現場售票與觀眾進場。