台維斯盃／中華隊前2點單打皆失守 美國隊已握聽牌優勢

台維斯盃世界組總決賽資格戰在春節期間在台北市網球中心登場，中華隊以地主之姿迎戰強敵美國隊，首日兩點單打曾俊欣、吳東霖皆以直落二輸球，美國隊已取得聽牌優勢。

被譽為「網壇世界盃」的台維斯盃，聚集男網好手披上國家隊戰袍奮戰，新年度賽事由世界組總決賽資格戰首輪揭開序幕，26隊將在兩天決定勝負，勝者晉級總決賽資格賽第二輪，敗方將在9月與從世界一級升降賽獲勝的隊伍力拚世界一級資格。

世界排名第27的中華隊，作東面對世界第6、握有賽史最多32冠的強權美國隊，中華隊再度由盧彥勳擔任隊長，今天的兩點單打由曾俊欣、吳東霖出陣，分別面對美國隊吉隆（Marcos Giron）、米切爾森（Alex Michelsen）。

世界排名第119的曾俊欣，面對世界第43的吉隆，一開賽就遭到破發，盤末再度失守，第二盤複製類似劇本，最終以兩盤2：6落敗。

第二點由世界排名第240的吳東霖碰上世界第36的20歲新星米切爾森，首盤上演激戰後以6（4）：7失守，第二盤再以3：6落敗，中華隊首日兩點單打結束處於0：2落後。米切爾森表示，吳東霖在第一盤的發球表現出色，自己在搶七幸運拿下，進入第二盤後開始狀態升溫。