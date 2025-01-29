網球／2025最會賺！球王辛納只排第2名 「她」本季獎金破367萬美金

2025年第一場網球大滿貫落幕，去年成為「獎金王」的義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）完成衛冕，350萬澳幣獎金入帳後，生涯總獎金已經突破3900萬美金，在ATP史上已排到第8位，但新賽季「最會賺」的球員卻另有其人。

以19種子爆冷摘下生涯第一座大滿貫的美國女將凱絲（Madison Keys），除進帳350萬澳幣冠軍獎金，澳網前她還在阿得雷德女網賽封后，入袋另一筆16萬4千美金獎金，加上年初奧克蘭女網賽也打進8強，開季12連勝表現讓本季獎金已超過367萬美金，成為新賽季起步最好的球員。

23歲的辛納澳網前並沒參加任何賽事，不過他上季橫掃8座金盃，除了澳網和美網金盃還包括ATP年終賽，一舉賺進破紀錄的488萬美金獎金，單季總獎金達到1970萬美金（約65億新台幣），這還不包括去年10月他在六王大滿貫賽（Six Kings Slam）奪冠獲得的600萬美金冠軍獎金；新賽季完成衛冕讓他再進帳豐厚獎金，生涯總獎金數已經超過3900萬美金。

澳網今年總獎金提升百分之11，不過獎金仍在4大賽中敬陪末座。

男單4強賽中因傷退賽的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），雖沒能進帳生涯第25座大滿貫金盃，但單季前10筆最高獎金紀錄中有4筆是他的名字，生涯累積獎金數超過1.85億美金更笑傲群雄，且比去年底宣布退役的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）多出超過5千萬美金。