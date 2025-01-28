運動彩券年銷售643億元創新高 春節增加投注場次

教育部體育署今天表示，台灣運動彩券113年度已銷售金額超過新台幣643億元，盈餘挹注運動發展基金超過70.3億元，創歷年新高。春節期間增加「單場」及「場中」投注場次。

體育署今天發布新聞稿指出，運動彩券自民國97年開始發行，第1屆發行5年8個月銷售金額約770億元；第2屆發行10年銷售金額約4078億元，第3屆發行目前邁向第2年，113年已銷售金額逾643億元，創歷年新高，預計到第3屆期末的122年底，可突破5020億元。

台灣運彩公司在春節期間將加開運動彩券單場及場中投注，提供投注的賽事包羅萬象，包括美國職籃、歐洲5大足球賽事、國家冰球及美式足球等，美國職籃也會天天開「單場」及「場中投注」。

運彩同時精選超過200場賽事提供「單場」或「場中投注」，民眾可看比賽豐富春節假期，用投注試著幫自己加個新年紅包。相關資訊可參考台灣運彩公司網站。