快訊

兩大族群最愛勞退自提 細算一年投報率可達36%

遭DeepSeek血洗股價暴跌、市值蒸發6000億 輝達最新聲明曝光

彰化民宅惡火父子雙亡！除夕再傳噩耗 7月大女嬰今上午宣告不治

聽新聞
0:00 / 0:00

電競／閃電狼「NaiLiu」奪傳說對決MVP 成台灣電競界閃耀新星

中央社／ 台北28日電
台灣傳說對決電競戰隊閃電狼（FW）凱撒路選手NaiLiu本季摘下GCS職業聯賽年度最有價值選手。圖／閃電狼提供
台灣傳說對決電競戰隊閃電狼（FW）凱撒路選手NaiLiu本季摘下GCS職業聯賽年度最有價值選手。圖／閃電狼提供

台灣傳說對決電競戰隊閃電狼（FW）凱撒路選手NaiLiu本季摘下GCS職業聯賽年度最有價值選手，讓他成為台灣電競新勢力，他表示，這獎項會成為未來奮戰動力，繼續追逐更遠目標。

年僅18歲的閃電狼（FW）凱撒路選手NaiLiu（王子修）本季迎來生涯年，除幫助戰隊勇奪GCS夏季賽冠軍、擺脫「萬年亞軍」魔咒，同時是隊史首座冠軍，並一舉抱回年度最有價值選手（MVP）、年度凱撒之星，儼然成為台灣的傳說對決新星。

回顧今年賽季表現，王子修自評在GCS職業聯賽發揮還不錯，可惜在國際賽的成績不如預期，尤其體悟到泰國戰隊與其他賽區的不同之處，願意嘗試奇特的套路，因此未來希望再加強角色池，「以我自己來看，今年戰隊所有人整體心態都成長很多，造就我們打出不錯成績。」

有趣的是，開啟王子修的電競之路是在小學五年級，而起初他是英雄聯盟、傳說對決「雙棲」，不過後來傳說對決愈玩愈有心得，加上察覺自己比同儕更厲害一點，王子修才真正專注在傳說對決，甚至國中一度有業餘戰隊端出合約，但在家人把關下而作罷。

準備進入高中前，王子修特別挑選有校園聯賽的學校就讀，堅定朝成為電競選手之路邁進，期間也歷經幾次「家庭革命」，但家人最後選擇妥協，王子修也以實際成績證明，不僅順利稱霸校園聯賽，更獲得多支職業戰隊探詢加盟意願，之後他決定加入閃電狼、踏上電競選手道路。

隨著王子修逐步站穩職業賽場，媽媽已經成為他的死忠粉絲，甚至到線下賽到現場觀戰，如今王子修成長為年度MVP等級選手，他也相當感謝家人，並霸氣喊話年度MVP是他未來奮戰的動力，「我想繼續追逐更遠的目標，特別是國際賽的成績，完成更大野心。」

延伸閱讀

NFL／超級盃最便宜門票超過15萬元 最貴包廂更達1723萬

NBA／泰托姆永遠拿不到！「黑人問號」楊恩轟MVP評選方式

拚成為電競之都 新年度推「新北ACGE產業學院」免費課開跑

MLB／大谷翔平非心目中MVP！費城人球星認為是大都會老將

相關新聞

桌球／黃怡樺異鄉過年老派作風 目標爭取2026亞運資格

在異鄉過年，對於長期征戰國際賽的桌球老將黃怡樺並不陌生，她透露，在國外會看台灣過年特別節目，隨著步入40歲，她最大目標希...

電競／閃電狼「NaiLiu」奪傳說對決MVP 成台灣電競界閃耀新星

台灣傳說對決電競戰隊閃電狼（FW）凱撒路選手NaiLiu本季摘下GCS職業聯賽年度最有價值選手，讓他成為台灣電競新勢力，...

NFL／超級盃最便宜門票超過15萬元 最貴包廂更達1723萬

第59屆超級盃確定由堪薩斯酋長、費城老鷹隊對決，也是兩隊在3年內第2次交手，美國運動媒體「The Sporting Ne...

羽球／戴資穎假動作出神入化 印度小將讚：想效仿很困難

台灣羽球一姐戴資穎憑藉出神入化的假動作、變幻莫測的球路、犀利的反手拍技巧，成為許多球迷乃至於選手欣賞、效仿的對象。 現年21歲印度小將赫蔓特（Tanya Hemanth）近日在受訪時坦言，戴資穎

從肯亞到南非！日本「阿甘」徒步拉人力車長征6千公里

34歲日本男子鈴木悠司徒步拉著人力車，自肯亞一路向南至南非，今天抵達開普敦（Cape Town），完成這趟超過6000公...

跆拳道／昔進食以公克計算 羅嘉翎改量級：過年總算不用忌口

過去征戰跆拳道女子57公斤量級的羅嘉翎為控制體重，總得斤斤計較，在國訓中心用餐還有營養師緊盯，飲食還得秤重，隨著在巴黎奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。