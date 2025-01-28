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桌球／黃怡樺異鄉過年老派作風 目標爭取2026亞運資格

中央社／ 台北28日電
長期征戰國際賽的台灣桌球老將黃怡樺對在異鄉過年不陌生。圖為黃怡樺提供 中央通訊社
長期征戰國際賽的台灣桌球老將黃怡樺對在異鄉過年不陌生。圖為黃怡樺提供 中央通訊社

在異鄉過年，對於長期征戰國際賽的桌球老將黃怡樺並不陌生，她透露，在國外會看台灣過年特別節目，隨著步入40歲，她最大目標希望有機會參加名古屋亞運，為台灣女團添獎牌。

黃怡樺從2004年雅典奧運初次亮相，到2016年里約奧運，成為第1個連續4屆出征奧運的台灣女將，在那之後因手傷緣故，讓她一度淡出賽場，以指導年輕選手為主，直到2021年因旁人鼓勵，決定再挑戰看看。

黃怡樺的世界排名從2021年底還在400名外，2023年3月重返百名行列，去年一整年參加超過20場國際賽的她，近期排名更是維持前40名水準，台灣女將中僅次於鄭怡靜

黃怡樺持續爭取積分，自然也不會錯過高積分頂級賽事，1月底世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽就恰巧在農曆春節期間舉行。

黃怡樺接受中央社訪問時透露，過去在國外過年時，會打開電視收看台灣過年特別節目，感受過年氣氛，她笑著說，自己比較老派。

黃怡樺指出，若是在歐洲可能比較沒什麼氛圍，而這次是在新加坡，吃的東西也相對不陌生，可能會找台灣選手一起吃火鍋。

過年遇到比賽，只能與家人視訊連線度過，但黃怡樺強調，「紅包回來台灣後會再補，該有的禮數不會少。」

邁入40歲的黃怡樺，憑著世界排名躋身前40大關，也自動取得今年國手戰袍，不用參加賽程密集的中華桌球排名賽爭取國手資格，也讓她鬆了口氣。

面對何時退休的敏感話題，黃怡樺並未鬆口，但她表示，會先撐完這2年，目標取得2026名古屋亞運國手資格，若能成行，期待能繼2006年杜哈亞運和陸雲鳳拿下女雙銅牌後，再為台灣女團搶下1面獎牌。

亞運 大聯盟 鄭怡靜

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