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NFL／超級盃 酋長對決老鷹 挑戰3連霸

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導

ＮＦＬ美式足球強權堪薩斯酋長隊，昨在美聯冠軍戰以卅二比廿九擊敗水牛城比爾隊，近六年第五次闖進超級盃，對決前年手下敗將費城老鷹隊，若能度過最後一關，將是史上首支超級盃三連霸球隊。

昨天兩場聯會冠軍戰，老鷹以五十五比廿三輕取華盛頓指揮官隊，成為國聯盟主，也搶下第五十九屆超級盃首張門票；接著美聯兩強對決，酋長在第四節最後關頭射門攻進三分，防守組再擋住比爾最後一波進攻，成為史上第四支連續三年進入超級盃的球隊。

酋長超級四分衛馬霍姆斯傳球二四五碼、完成一次達陣，另有兩次衝球達陣，成為贏球大功臣；比爾則從二○二一年起，第四次在季後賽遭酋長淘汰。

「想進入超級盃真是太難了，絕非理所當然。」馬霍姆斯表示，不是一個人或幾個人、而是攸關整個團隊，進攻發揮作用，防守也能阻止對手，這就是酋長特別之處。

本屆超級盃將於台灣時間二月十日在紐奧良凱撒超級巨蛋進行，觀眾容量接近七萬三千人，目前最便宜門票約四八○○美元（約台幣十五萬七五○○元）；老鷹前年以卅五比卅八不敵酋長，今年再次挑戰隊史第二冠，大聯盟天使隊球星楚奧特是老鷹死忠球迷，希望支持的球隊登頂。

過去包括綠灣包裝工、邁阿密海豚、匹茲堡鋼人、舊金山四九人、達拉斯牛仔、丹佛野馬、新英格蘭愛國者、酋長都有二連霸紀錄，從未有球隊連續三年封王，酋長今年有機會改寫歷史。

凱撒 舊金山

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