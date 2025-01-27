羽球／戴資穎假動作出神入化 印度小將讚：想效仿很困難
台灣羽球一姐戴資穎憑藉出神入化的假動作、變幻莫測的球路、犀利的反手拍技巧，成為許多球迷乃至於選手欣賞、效仿的對象。
現年21歲印度小將赫蔓特（Tanya Hemanth）近日在受訪時坦言，戴資穎不僅是她球技上的偶像，也是精神上的標竿，但想要模仿小戴的打法與精神是一項巨大的挑戰。
「戴資穎不僅在球技上是我學習的榜樣，她那種永不放棄的精神更是令人敬佩。即使在比分落後時，她總是能保持專注，這是我希望學到的特質。」赫蔓特說。
赫蔓特目前排名世界第58，他提到要模仿戴資穎的打法並不容易。
「她的打法非常有欺騙性，我很喜歡這種打法，但想要模仿她，克服場地限制打出角度犀利的回擊，展現出那樣的技巧和穩定性，真的需要長時間的練習與經驗累積。」赫蔓特說。
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