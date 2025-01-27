快訊

MLB／大谷翔平英文致詞影片驚豔粉絲 感謝美麗妻子相伴

蚵農笑了！去年遇病蟲害、颱風苦哈哈 年前質佳價揚收成好

中居正廣性醜聞引爆人事地震 富士電視台社長、會長辭職

羽球／戴資穎假動作出神入化 印度小將讚：想效仿很困難

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）
戴資穎。圖／Badminton Photo提供（資料照）

台灣羽球一姐戴資穎憑藉出神入化的假動作、變幻莫測的球路、犀利的反手拍技巧，成為許多球迷乃至於選手欣賞、效仿的對象。

現年21歲印度小將赫蔓特（Tanya Hemanth）近日在受訪時坦言，戴資穎不僅是她球技上的偶像，也是精神上的標竿，但想要模仿小戴的打法與精神是一項巨大的挑戰。

「戴資穎不僅在球技上是我學習的榜樣，她那種永不放棄的精神更是令人敬佩。即使在比分落後時，她總是能保持專注，這是我希望學到的特質。」赫蔓特說。

赫蔓特目前排名世界第58，他提到要模仿戴資穎的打法並不容易。

「她的打法非常有欺騙性，我很喜歡這種打法，但想要模仿她，克服場地限制打出角度犀利的回擊，展現出那樣的技巧和穩定性，真的需要長時間的練習與經驗累積。」赫蔓特說。

印度 小戴

相關新聞

NFL／酋長連續3年闖進超級盃對決老鷹 挑戰史無前例3連霸

NFL美式足球今天進行兩場聯會冠軍戰，國聯費城老鷹隊以55：23擊敗華盛頓指揮官隊，搶下第1張超級盃門票，美聯堪薩斯城酋...

羽球／退休後首次過年 李洋笑說：終於不用管收假了

拿下奧運雙金的台灣羽球男雙好手李洋，去年打完年終賽後正式退休，今年農曆年終於可以好好過年，不用再去想何時收假、報到。他笑...

跆拳道／昔進食以公克計算 羅嘉翎改量級：過年總算不用忌口

過去征戰跆拳道女子57公斤量級的羅嘉翎為控制體重，總得斤斤計較，在國訓中心用餐還有營養師緊盯，飲食還得秤重，隨著在巴黎奧...

NFL／強大跑陣能力狂壓指揮官 老鷹3年內2度闖進超級盃

職業美式足球聯盟（NFL）今天有兩場重要的聯會冠軍戰，國聯（NFC）的費城老鷹以55比23狂壓華盛頓司令，率先取得2月9...

NFL／老鷹死忠球迷楚奧特超開心 超級盃目標瓦解酋長王朝

費城老鷹隊今天以55：23擊敗華盛頓指揮官隊，3年內兩度打進超級盃，對手是熟悉的堪薩斯酋長隊，大聯盟天使隊球星楚奧特（M...

羽球／戴資穎假動作出神入化 印度小將讚：想效仿很困難

台灣羽球一姐戴資穎憑藉出神入化的假動作、變幻莫測的球路、犀利的反手拍技巧，成為許多球迷乃至於選手欣賞、效仿的對象。 現年21歲印度小將赫蔓特（Tanya Hemanth）近日在受訪時坦言，戴資穎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。