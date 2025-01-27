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NFL／老鷹死忠球迷楚奧特超開心 超級盃目標瓦解酋長王朝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
天使隊球星楚奧特是費城老鷹死忠球迷。 美聯社
天使隊球星楚奧特是費城老鷹死忠球迷。 美聯社

費城老鷹隊今天以55：23擊敗華盛頓指揮官隊，3年內兩度打進超級盃，對手是熟悉的堪薩斯酋長隊，大聯盟天使隊球星楚奧特（Mike Trout）是老鷹死忠球迷，每年固定到費城觀戰，一定覺得相當開心。

老鷹前年在第57屆超級盃以35：38不敵酋長，挑戰隊史第2冠失利，今年再度對決超級四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）領軍的酋長，面對這個6年內5次晉級的強權，爭王壓力還是很大。

大聯盟天使隊球星楚奧特每年固定到費城觀戰老鷹比賽。 美聯社
大聯盟天使隊球星楚奧特每年固定到費城觀戰老鷹比賽。 美聯社

酋長今天以32：29擊敗水牛城比爾隊，連續3年闖進超級盃。

楚奧特在老鷹主場前排有固定座位，去年12月30日進場觀戰，看著支持的球隊以41：7大勝達拉斯牛仔隊，賽後還從老鷹防守後衛史雷（Darius Slay）的手中拿到比賽球，收到這份大禮笑得超開心，接下來當然希望老鷹贏得超級盃。

楚奧特力挺老鷹。路透社
楚奧特力挺老鷹。路透社

第59屆超級盃將於美國時間2月9日在紐奧良凱撒超級巨蛋進行，觀眾容量達72968人，酋長從2020年起已經5次闖進超級盃，將挑戰隊史第5冠、近6年第4冠。

值得一提的是，綠灣包裝工、邁阿密海豚、匹茲堡鋼人、舊金山49人、達拉斯牛仔、丹佛野馬、新英格蘭愛國者、酋長都有2連霸紀錄，從未有球隊連續3年封王，酋長今年有機會改寫歷史。

MLB 天使 棒球 楚奧特

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