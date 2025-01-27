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NFL／酋長連續3年闖進超級盃對決老鷹 挑戰史無前例3連霸

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
馬霍姆斯(左)和凱爾西。 美聯社
馬霍姆斯(左)和凱爾西。 美聯社

NFL美式足球今天進行兩場聯會冠軍戰，國聯費城老鷹隊以55：23擊敗華盛頓指揮官隊，搶下第1張超級盃門票，美聯堪薩斯城酋長隊隨後跟進，以32：29扳倒水牛城比爾隊，連續3年闖進超級盃，挑戰3連霸和隊史第5冠。

酋長超級四分衛馬霍姆斯。 路透社
酋長超級四分衛馬霍姆斯。 路透社

酋長、老鷹重演前年超級盃對決戲碼，當時酋長以38：35獲勝，老鷹挑戰隊史第2冠失利；酋長去年在超級盃又以25：22擊敗舊金山49人隊，也讓49人無緣隊史第6冠，本屆賽事將於2月9日在紐奧良凱撒超級巨蛋進行。

酋長6年內5次晉級超級盃，若在本屆賽事封王，將成為史上首支完成3連霸的球隊；老鷹唯一冠軍紀錄是第52屆超級盃（2018年2月4日），以41：33擊敗布雷迪（Tom Brady）領軍的新英格蘭愛國者隊。

凱爾西與天后女友泰勒絲。 法新社
凱爾西與天后女友泰勒絲。 法新社

水牛城比爾 費城老鷹 超級盃

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