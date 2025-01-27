NFL／酋長連續3年闖進超級盃對決老鷹 挑戰史無前例3連霸
NFL美式足球今天進行兩場聯會冠軍戰，國聯費城老鷹隊以55：23擊敗華盛頓指揮官隊，搶下第1張超級盃門票，美聯堪薩斯城酋長隊隨後跟進，以32：29扳倒水牛城比爾隊，連續3年闖進超級盃，挑戰3連霸和隊史第5冠。
酋長、老鷹重演前年超級盃對決戲碼，當時酋長以38：35獲勝，老鷹挑戰隊史第2冠失利；酋長去年在超級盃又以25：22擊敗舊金山49人隊，也讓49人無緣隊史第6冠，本屆賽事將於2月9日在紐奧良凱撒超級巨蛋進行。
酋長6年內5次晉級超級盃，若在本屆賽事封王，將成為史上首支完成3連霸的球隊；老鷹唯一冠軍紀錄是第52屆超級盃（2018年2月4日），以41：33擊敗布雷迪（Tom Brady）領軍的新英格蘭愛國者隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言