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從肯亞到南非！日本「阿甘」徒步拉人力車長征6千公里

中央社／ 綜合外電報導
34歲日本男子鈴木悠司徒步拉著人力車，自肯亞一路向南至南非，完成這趟超過6000公里的長途跋涉之旅。圖截自鈴木悠司X
34歲日本男子鈴木悠司徒步拉著人力車，自肯亞一路向南至南非，完成這趟超過6000公里的長途跋涉之旅。圖截自鈴木悠司X

34歲日本男子鈴木悠司徒步拉著人力車，自肯亞一路向南至南非，今天抵達開普敦（Cape Town），完成這趟超過6000公里的長途跋涉之旅。

法新社報導，自稱「阿甘」的鈴木悠司去年7月自肯亞首都奈洛比（Nairobi）出發，行經坦尚尼亞、尚比亞、波札那共和國與納米比亞，他感謝支持者在這趟最新的探險期間給予鼓勵，情緒相當激動。

他說：「沒有你們的話，我辦不到，跑步是種樂趣，我已經旅行9年了，我從你們身上汲取力量，所以我也要給你們力量，這就是我的人生。」

根據鈴木悠司的個人網站，他手拉兩輪人力車完成的壯舉，還包括在2016至2017年從中國至印度，2017年遍及歐洲各地的2500公里，以及2022至2023年橫越美國的5100公里之旅。

他的人力車重量超過100公斤，鈴木在旅途中穿著一種日本傳統的分趾襪，並在社群媒體分享相關圖文。

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