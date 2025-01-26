NFL／麾下華盛頓指揮官將對決費城老鷹 76人老闆陷兩難

身為NBA費城76人隊與NFL華盛頓指揮官隊兩支職業運動隊老闆的哈里斯（Josh Harris），即將面臨一場相當微妙且尷尬的競爭！

華盛頓指揮官隊即將在國聯冠軍賽與費城老鷹隊正面對決，即便是不同的職業運動，卻也意味著哈里斯必須在「兩座城市的忠誠」之間，走上一條充滿衝突與壓力的道路。

哈里斯是在2011年買下76人，多年來球隊採取的「相信過程」重建策略，讓76人逐步成為東區強權，但可惜的是，球隊始終未能突破季後賽第二輪，難以更上層樓，踏上東冠乃至於總冠軍賽大舞台。

即使去年休賽季大手筆以4年2.12億美元的價碼引進喬治（Paul George），建構全新三劍客陣容，然而，開季以來受到安比德（Joel Embiid）傷勢影響，球隊可說是舉步維艱，至今僅17勝27敗，落在附加賽資格之外，能否踏進季後賽依然是個問號，甚至在傷病陰霾之下，球迷似乎看不見奪冠的曙光。

安比德和喬治。 美聯社

相較於76人長年難以突破困境，哈里斯在2023年以60.5億美元天價購入的華盛頓指揮官隊，憑藉超新星四分衛丹尼爾斯（Jayden Daniels）的出色表現，竟從上季的4勝13敗，大幅躍升到本季的12勝5敗，並且一路連連過關斬將殺進國聯冠軍賽。

「費城球迷對家鄉球隊充滿熱情，這種熱情會在國聯冠軍賽中達到高峰，」哈里斯在接受訪問時提到，「作為指揮官隊的老闆，我深知在費城的處境將非常艱難。他們會讓對手感到壓力，而我自己也不例外。」

指揮官隊與老鷹隊同為國聯東區的死對頭，這種激烈的競爭關係讓哈里斯的角色顯得更加複雜。一方面，他是76人和費城體育界的重要人物；另一方面，他同時也是老鷹隊宿敵指揮官隊的老闆，這在擁有強烈本地歸屬感的費城球迷眼中，無疑是一種矛盾。

華盛頓指揮官隊四分衛丹尼爾斯。 美聯社

哈里斯曾在公開場合提到：「我對華盛頓的美式足球和費城的籃球充滿相同的熱情。儘管這可能會讓一些費城球迷感到困惑，但我對兩支球隊都傾注了全力。」他強調，自己在華盛頓長大，對指揮官隊有著特殊的情感，但同時也對76人有著深厚的投入。

然而，這樣的言論並未消除費城球迷對他的不滿。在76人的重建計畫遲遲未能帶來冠軍榮耀後，費城球迷對哈里斯的信任已經減弱。如今，他旗下的指揮官隊如果在費城主場送老鷹出局，勢必引發來自當地球迷的壓力與憤怒。

無論如何，哈里斯所擁有的球隊正朝著冠軍邁進，至少可以暫時先忘了NBA發生什麼事。