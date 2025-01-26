澳網／聽障錦標賽 林家文二度封后

來自台南的我國聽障網球「世界球后」林家文，今天攜手日本菰方里菜以兩個6：2力退列頭號種子的德國、波蘭聯軍索羅德（Heike Albrecht-Schroeder)／提沃多瓦絲卡（Sara Twardowska），奪下個人澳洲聽障網球錦標賽（AO25 Deaf Championships）第2座雙打冠軍，稍早女單也打進4強，為聽障奧運進帳寶貴積分。

邁入第3屆的賽事今年升格為錦標賽，有正式積分，關乎11月東京登場的第25屆聽障奧運的網球種子排序，因此世界前8的好手齊聚墨爾本公園，單、雙打並行的林家文也大有斬獲，雙雙打進前4強，女雙更勇闖決賽。

女單4強賽，林家文雖以5：7、4：6不敵雙打搭檔菰方里菜，不過今天挺過雙日兩戰考驗，第3名決定戰以6：4、6：2力退以色列阿什肯納齊（Rotem Ashkenazy），收下季軍和170分的單打積分；身為2023年首屆賽事女雙冠軍，林家文今年再闖決賽，且以直落二力退頭號種子，進帳個人第2座金盃。

單、雙打都有斬獲的林家文，今晚將帶著兩項榮耀回台過年，她特別感謝大力支持她前往墨爾本征戰的台南市長黃偉哲及所有資助她圓夢的贊助商，包括科序有限公司、星達塗料、一之軒、第一金投信、皮蒙特國際有限公司、恩悠數位、NAJA網球服飾、PHONAK助聽器、720、船井生醫、巴迪蔓等公司以及台北華樂扶輪社與台北華樂曼品生活衛星社的大力贊助，才能讓她再次站上選手夢寐以求的大滿貫舞台。