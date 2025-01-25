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印尼羽賽／王子維狂救7賽末點 仍直落二輸地主選手止步4強
王子維暌違5年再度晉級BWF超級500賽四強，今天在印尼羽球名人賽面對世界排名第3的地主選手克里斯蒂（Jonatan Christie），以18：21、22：24落敗，無緣前進決賽。
世界排名第26的王子維，今年開季前兩場比賽都是一輪遊，本周轉戰印尼名人賽一路挺進，首輪擊敗中國大陸雷蘭曦，第二輪則是逆轉香港名將伍家朗，八強拍落杭州亞運金牌得主、中國大陸選手李詩灃，久違再闖四強行列。
今天面對地主選手克里斯蒂，王子維兩局都緊咬對手，首局一度追到15：15，卻連失4分讓戰局陷於不利，最終以18：21先失一局。
王子維在第二局15：20落後下展現韌性，連追5分，該局先後化解7個賽末點，最終還是在自己的網前失誤後讓出勝利，止步4強。
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