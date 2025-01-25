印尼羽賽／王子維狂救7賽末點 仍直落二輸地主選手止步4強

跆拳道女神羅嘉翎實力強勁，曾在東京奧運勇奪銅牌、世錦賽2度奪銀，不過去年巴黎奧運卻因腳傷遺憾止步16強，淚灑賽場讓粉絲相當不捨。今年1月世大運國手初選後，她終於接受手術治療，並在日前於社群發文喊話「一

2025-01-25 17:57