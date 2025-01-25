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跆拳道／奧運後終於動刀治療 羅嘉翎發復健影片信心喊話「一起加油」

聯合新聞網／ 綜合報導
跆拳道女神羅嘉巴黎奧運受腳傷所困，近日接受手術治療，並在日前於社群發文喊話「一起加油」。 記者季相儒／攝影
跆拳道女神羅嘉巴黎奧運受腳傷所困，近日接受手術治療，並在日前於社群發文喊話「一起加油」。 記者季相儒／攝影

跆拳道女神羅嘉翎實力強勁，曾在東京奧運勇奪銅牌、世錦賽2度奪銀，不過去年巴黎奧運卻因腳傷遺憾止步16強，淚灑賽場讓粉絲相當不捨。今年1月世大運國手初選後，她終於接受手術治療，並在日前於社群發文喊話「一起加油」。

羅嘉翎飽受腳傷困擾近一年半，也導致她在巴黎奧運首輪就意外落馬，即便賽後進行休養病況依然沒有好轉。教練劉聰達說道：「訓練量大一點腳就會腫起來，後面還發現韌帶兩側有鈣化現象。」

由於情況嚴重，醫生也建議進行手術治療，保守估計需3個月時間恢復。羅嘉翎表示，做足了心理建設才決定開刀，參加完世大運初選後就入院治療，也因此放棄了世錦賽選拔，「希望之後有更好的發揮空間。」

羅嘉翎日前在社群發出復健影片，當中她雙手拄著拐杖緩慢前行，左腳還包著石膏。「新的一年，也是送給自己的一個新年禮物。」雖然受傷，但她依然保持正面，先是感謝家人、粉絲和醫療團隊，最後也信心喊話：「人生是一場冒險，困難是我們前進的動力，我們一起加油，勇敢開心的起加油對每一天！」

巴黎奧運 羅嘉翎 跆拳道

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