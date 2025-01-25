印尼羽賽／宋碩芸不敵依瑟儂 與許玟琪雙雙止步4強無緣爭冠
BWF超級500的印尼羽球名人賽，兩位台灣女將分頭爭取女單決賽門票，都無法更進一步，宋碩芸以15：21、12：21不敵泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon），許玟琪則以11：21、10：21敗給南韓選手沈有振，雙雙止步4強。
世界排名第24的宋碩芸，在4強賽對上排名第13的依瑟儂，第一局先在開局占據上風，取得6：2領先且後續持續握有優勢，13：9領先之際，宋碩芸連失6分反倒陷於13：15落後，最終被依瑟儂以21：15搶下首局。
雙方在第二局的較勁，開局經過短暫拉鋸，依瑟儂再度領跑，拉出一波8：0擴大領先為11：5，最終以21：12鎖定勝果。
世界排名第29的許玟琪生涯首度闖季超級500等級賽事4強行列，今天碰上第26的南韓沈有振，晉級之路無緣再推進，一路處於落後，最終在34分鐘的較勁後以直落二遭到淘汰。
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