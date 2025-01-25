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澳網／球后莎芭蓮卡狀態佳宛如「玩PS」 挑戰辛吉絲後首見3連霸

中央社／ 綜合外電報導
白俄羅斯球后莎芭蓮卡將力拚3連霸。 新華社
白俄羅斯球后莎芭蓮卡將力拚3連霸。 新華社

澳洲網球公開賽女子單打決賽今天下午登場，白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）將以無可阻擋的力量對抗美國選手凱絲（Madison Keys）堅不可摧的精神，激烈的對決精彩可期，莎芭蓮卡將力拚3連霸。

法新社報導，26歲的莎芭蓮卡本月23日在4強賽以直落二挺進決賽，亦敵亦友的西班牙對手芭多薩（Paula Badosa）稱讚莎芭蓮卡打得太好，「她簡直就像在玩PlayStation（遊戲機）」。

永不言敗的美國好手凱絲同一天在對上波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）的決勝盤時，挽救了8個破發點與1個賽末點，一路拚到搶10大戰才驚險勝出。凱絲下月將過30歲生日。

澳網女單決賽將於晚間7時30分（台灣時間下午4時30分）在拉佛球場（Rod Laver Arena）登場，這兩位實力相當的選手將捉對廝殺，大會第19種子凱絲賽前預測：「肯定會有一些強勁的擊球。我想會發生這種情況。」

她說：「不會有很多來對抽得分的狀況。」

凱絲與莎芭蓮卡先前曾5度交手，莎芭蓮卡打贏其中4場比賽，最近一次是去年在北京的硬地球場。凱絲贏的唯一一次是2021年在柏林的草地球場。

澳網女子單打決賽今天登場，白俄羅斯好手莎芭蓮卡與美國選手凱絲（Madison Keys）對決。 路透社
澳網女子單打決賽今天登場，白俄羅斯好手莎芭蓮卡與美國選手凱絲（Madison Keys）對決。 路透社

莎芭蓮卡說：「她的網球打得很棒。她是非常具有侵略性的選手，發球發得很好，移位也很靈敏。她的狀態很好。」

她說：「這將是一場很棒的對決。」

由於斯威雅蒂在4強賽落敗，莎芭蓮卡肯定將維持女網世界排名第一，而凱絲將自2019年來首度重返前10名。若在決賽勝出，凱絲將追平她在2016年創下的生涯最高第7名。

莎芭蓮卡已在澳網20連勝，再下一城就能成為自1999年瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）以來首位完成澳網女單3連霸的球員。

斯威雅蒂 澳網 莎芭蓮卡

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