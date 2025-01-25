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羽球／「完美打法+高超技術」！丹麥球王安賽龍想和小戴交換球技
剛於超級750系列印度公開賽奪冠的丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），在賽後接受媒體訪問時提到，若能與任何一位羽球選手交換技巧，他會毫不猶豫地選擇台灣羽球一姊戴資穎，並盛讚她「擁有完美的打法和高超的技術」。
在趣味快問快答環節中，安賽龍被問到「最想與哪位球員交換技巧」時，他毫不遲疑地回答：「當然是戴資穎，她的打法完美無瑕，技巧更是高超到令人驚嘆。」
戴資穎以靈活多變的打法和精準的假動作著稱，被球迷譽為「假動作女王」。她的網前技術和多樣化的進攻方式，讓她在國際羽壇擁有極高的人氣與地位。先前，BWF世界羽聯也曾在社群媒體上發布她的精彩假動作影片合集，吸引眾多球迷和球員讚嘆。
球王安賽龍過往就曾在社群媒體上傳練習反手拍的影片，還標記戴資穎的留言稱讚：「她的反手拍是最好的！」顯示出他對小戴球技的敬佩之意。
剛過31歲的安賽龍目前世界排名第4，生涯囊括多項榮耀，包括兩屆奧運男單金牌、兩次世錦賽冠軍，以及多座世界大賽冠軍獎盃。去年巴黎奧運，他成功衛冕金牌，成為羽球史上第二位蟬聯奧運金牌的男單選手。
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