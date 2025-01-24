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印尼羽賽／退亞運金牌李詩灃 王子維暌違5年再闖4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

開季前兩站都一輪遊的我國男單好手王子維，本周在BWF超級500的印尼羽球名人賽一路晉級，在今天的8強賽面對杭州亞運金牌、中國大陸李詩灃，最終以21：15、21：18直落二勝出，暌違5年再度晉級超級500賽四強。

世界排名第26名的王子維，在過去一年多陷入低潮，僅在馬德里名人賽與高雄名人賽闖進到四強，今年開季更是連兩站一輪遊，不過本周轉站印尼名人賽，王子維卻是一路過關斬將，包括首輪擊敗大陸雷蘭曦，第二輪則是逆轉香港名將伍家朗，挺進到八強賽。

而今天的八強賽王子維更是碰上世界排名第6名的李詩灃，雙方過去5度交手，王子維僅曾在2023年世錦賽16強賽曾擊敗過李詩灃1次，但今天雙方再度交手王子維卻打出精彩一戰。

首局前段兩人一路拉鋸，不過在戰成14：14平手後，王子維突然發力打出一波7：1的攻勢，以21：15先下一城，第二局李詩灃局中一度取得12：9的領先，但王子維隨後連追4分逆轉戰局，並且以21：18拿下勝利，挺進到四強賽。

王子維前一次在超級500賽闖進到四強賽必須追溯到2019年的南韓羽球公開賽，明天4強賽他則將對上地主一哥、世界排名第3名的克里斯蒂（Jonatan Christie）。

世錦賽 王子維 羽球

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