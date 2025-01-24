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印尼羽賽／許玟琪首闖超級500四強 宋碩芸明戰依瑟儂

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
羽球女單好手許玟琪。 聯合報系資料照
羽球女單好手許玟琪。 聯合報系資料照

BWF超級500的印尼羽球名人賽今天進行到八強賽程，我國兩位女單好手雙雙晉級，其中許玟琪出戰世界排名第16名的地主小將瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani），最終以18：21、21：17、21：14逆轉勝出，至於宋碩芸則是在與越南阮垂玲之戰，同樣以21：16、22：20勝出，雙雙挺進到4強賽。

世界排名第29名的許玟琪，生涯前2度與瓦爾達妮交手各拿下1勝，不過前一次已經是2022年的馬來西亞公開賽，兩人相隔2年多再度碰頭，今天依舊打出一場激烈拉鋸戰。

首局瓦爾達妮在局中就拉開領先差距，一度取得6分領先，儘管局末許玟琪急起直追，但仍是以18：21讓出首局，接下來兩局雙方也都在前段賽事一路拉鋸，不過許玟琪連續兩局都扛住壓力，在局末拉開差距，最終以局數2：1逆轉勝出，生涯首度闖進到超級500四強戰。

至於世界排名第24名的宋碩芸，則是在八強賽對上排名第32名的阮垂玲，儘管宋碩芸在生涯對戰上佔有優勢，但今天卻贏得不輕鬆，首局雖然宋碩芸以11：8領先進入技術暫停，但該局後段卻被追到1分差距，所幸宋碩芸頂住壓力，以一波4：0攻勢關門，以21：16先下一城。

第二局雙方更是一路維持在2分以內的差距，但宋碩芸在19：20落後時連拿3分，以22：20勝出，繼去年澳洲公開賽後再度闖進到超級500賽四強，而明天宋碩芸將在四強賽對上泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon），許玟琪則將對上南韓沈有振。

依瑟儂 羽球 許玟琪

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