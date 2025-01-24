足球／續約中超青島西海岸 台灣隊長陳柏良再戰一年 

我國旅外足球好手、現效力中國大陸足球協會超級聯賽（以下簡稱中超）的「台灣隊長」陳柏良，日前確定與母隊青島西海岸足球俱樂部完成續約，2025年將繼續馳騁在中超賽場上。

即將展開旅外第14個年頭，身為球隊精神領袖的陳柏良希望能在這一年將更多經驗傳承給更多隊上後進，也期待青島能夠再度締造隊史新猷。陳柏良2022年離開中超長春亞泰足球俱樂部之後，加入了當時仍在中國大陸足球協會甲級聯賽（簡稱中甲）力爭上游的青島西海岸（時名青島青春島），隨即在2023年協助球隊奪得中甲亞軍，並取得晉級中超資格。

經過跌宕起伏的2024年，青島西海岸曾陷入連敗危機落入降級區中，所幸賽季後半段全隊勵精圖治，取得4勝佳績保級成功。賽季結束後青島西海岸亦網羅了金獎總教練邵佳一，並續約陳柏良，希望隊上的老大哥陳柏良能夠持續輸出自身經驗，指導後進球員能夠有更突破的表現，陳柏良也希望能夠與隊友一同寫下青島在中超的歷史新頁。