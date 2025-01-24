國訓教練職能訓練圓滿結訓 20位退役選手順利完成課程

為支持我國優秀運動選手職涯轉型與發展，國家運動訓練中心113年度運動教練職能訓練於今天圓滿結訓，本課程為期3個月，涵蓋射箭、橄欖球等多項目，共有20位退役運動選手順利完成課程，榮獲合格證書，正式踏上運動教練的新旅程，這些結訓學員即將肩負起體育傳承的重任，為國家體育注入全新活力，並以實際行動培育未來的競技人才。

為落實政府照顧優秀退役運動選手之體育政策，持續深化「選手職涯照顧」策略，在教育部體育署指導下國家運動訓練中心自109年起，已成功協助超過150名退役選手轉型為運動教練，並藉由系統性規劃課程，為退役選手的職涯發展提供有力支撐。

國家運動訓練中心運動教練職能訓練課程內容全面且專業，涵蓋運動科學、運動醫學、訓練原理、教練實務與人際互動技巧等多元主題，設計了30門專業課程，全面協助提升運動教練的專業能力與實戰經驗。透過這些課程，運動教練不僅能夠掌握最新的教練技術，亦具備應對不同情境與挑戰的能力，為全方位運動教練角色做好充分準備。

在結訓典禮上，多位學員表達了對國訓中心所提供的協助表達感謝之意。角力選手張惠慈表示，「國家的支持就像前人種樹，讓我們這些後人乘涼。感謝國訓中心的悉心規劃，讓我順利完成培訓，也讓我能繼續貢獻所學，培育出更多優秀選手。」

橄欖球選手謝秉益則說：「從選手到教練，我們不再是競技場上的挑戰者，而是肩負傳承使命的人。未來，我希望能幫助更多年輕選手實現夢想，為國家體育發展盡一份力。」

國家運動訓練中心長期以來致力於提供專業的輔導與培訓，打造運動選手生涯轉型的最佳環境。結訓學員將分派至各地學校體育班與基層訓練站，專注於培育基礎體育人才，提升基層競技實力，為我國未來的國際競技舞台奠定更堅實的基礎。隨著結訓學員如播撒希望的種子走向全台，我們期待這些從選手成功轉型為教練的傳承者，能攜手為我國體育發展創造更多榮耀，培育更多為國爭光的體育菁英。