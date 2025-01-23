桌球／亞洲盃2月開打 林昀儒、鄭怡靜領軍

中央社／ 台北23日電
林昀儒。圖／中華奧會提供
林昀儒。圖／中華奧會提供

2025年桌球亞洲盃將於2月19日至23日在中國深圳舉行，今年共有7名台灣選手獲得參賽資格，將由林昀儒、鄭怡靜領銜出擊。

桌球亞洲盃僅設單打項目，睽違3年再度回歸，今年擴大參賽規模，邀請男、女子各32名頂尖好手參賽。

台灣上屆唯一1面獎牌就是「桌球教父」莊智淵的銅牌，而林昀儒、鄭怡靜今年再度獲得參賽資格，高承睿、馮翊新、黃彥誠、黃怡樺、簡彤娟也將參與這項賽事。

林昀儒2019年首度征戰亞洲盃，就獲得第5名佳績，但2022年首輪不敵香港一哥黃鎮廷，無緣8強，今年第3度參賽，依舊備受期待。

不過，這次參賽的7名台將當中，除了黃彥誠、黃怡樺本季已在1月上旬世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽、馬斯開特挑戰賽亮相外，其他人本季國際賽首站預計從1月底新加坡大滿貫賽出發，接著備戰亞洲盃。

教練朱硯匯接受中央社訪問時表示，高承睿會跳過年初兩站比賽，主要是希望能透過1個月系統性訓練、調整狀態，以迎接新的一年賽事，希望高承睿在亞洲盃時能擺好心態，打出自己的風格和水準。

今年亞洲盃分成兩階段進行，第1階段預計將32名選手分成8組進行循環賽，同協會選手將會避開，後續再取分組前2、晉級淘汰賽。

挑戰賽 林昀儒 高承睿

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