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印尼羽賽／麟榤配連3周16強止步 王子維暌違4個月晉8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王子維。報系資料照
王子維。報系資料照

BWF超級500的印尼羽球名人賽，今天進行到16強賽事，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤遭遇日本搭擋山下恭平／綠川大輝，儘管在第二局一度化解對手6個賽末點，但最終仍是以19：21、19：21直落二敗下陣來，連續三周在16強賽止步。

今年開季前兩站在馬來西亞公開賽、印度公開賽都止步於16強的「麟榤配」，本周轉戰印尼名人賽在首輪擊敗馬來西亞組合後，今天則是碰上生涯首度交鋒的山下恭平／綠川大輝，卻再度陷入苦戰。

在首局賽事中日本組合先發制人以11：8進入技術暫停，儘管「麟榤配」接下來急起直追，4度取得領先優勢，但在17：16領先時卻被日本組合打出5：2的關門攻勢，以19：21先丟首局。

第二局日本組合乘勝追擊，開局就打出8：1攻勢，並且以20：13取得7個賽末點，而王齊麟／邱相榤也展現韌性，前6個賽末點都順利化解，眼看將追平比數，但最終卻出現回擊掛網的失誤，以19：21敗下陣來，開季連3周止步於16強。

至於我國男單好手王子維，今天則是在16強賽碰上香港伍家朗，雙方生涯前9度對決由伍家朗取得6勝3敗優勢，兩人今天再度碰頭也打得相當拉鋸，首局伍家朗先是以21：18拿下，但王子維第二局開局就取得9：2大幅領先，並以21：16扳平戰局。

決勝局王子維以11：9領先進入到技術暫停，儘管暫停過後伍家朗拉出一波3：0攻勢逆轉戰局，但王子維卻展現韌性，回敬一波7：0攻勢奠定勝基，最終以21：14逆轉勝出，繼去年9月的台北公開賽再度闖進到8強賽。

王子維 王齊麟 邱相榤

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