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高球／2025年國家隊正式成軍 將首次增加日本移訓

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025年中華高協國家隊員今天舉行授證頒獎典禮。圖／中華民國高爾夫球協會提供
2025年中華高協國家隊員今天舉行授證頒獎典禮。圖／中華民國高爾夫球協會提供

2025年中華高協國家隊員今天舉行授證頒獎典禮，理事長王政松並宣布，今年除了因襲傳統前往泰國和美國移地訓練外，也將把觸角第一次伸向亞洲第一的日本，讓國家隊員接觸更多不同的場地和日式風格，增加競爭力。

王政松在去年10月曾率團親自赴日，與日本高球會長池谷正成舉行史上第一次「台日高球高峰會」，雙方就國家隊員交流、共同訓練取得共識，計劃在今年付諸實行。王政松表示，日本的高爾夫球場多，光是熊本地區就有三、四十座，球場收費便宜，移動成本低，且可透過不同的草種與不同的場地風格，增加國家隊員的實戰經驗。

中華高協國家隊訂2月10日至19日前往泰國，進行年度第一次移地訓練，5、6月再前往日本、美國，分別進行10天及15天的移地訓練。此外國內集訓總數長達50天，計劃邀請澳洲名安德魯前來授課。

王政松並表示，體育署將於8月升格為體育部，專為奧運奪牌選手打造的「優秀運動選手黃金計劃」極可能擴大實施範圍，嘉惠更多優秀的業餘潛力選手，中華高也會全力爭取，「希望不限於18歲以下的業餘選手也能受惠，國內很多優秀的業餘高爾夫選手來自大學，他們都超過18歲，也希望獲得黃金計畫青睞 。」

有別於往年僅聚焦培訓事宜，王政松今天在勉勵國家隊員加強鍛鍊球技之餘，還特別要求國家隊員培養道德情操，感念國家與企業的栽培，並在國家需要時挺身而出，而中華高協也特別要求國家隊員簽署切結書，從嚴要求國家隊員在球場內外的紀律。

2025年中華高協國家隊員共6男、 6女12人，僅初次入選國家男隊的國立台灣體大三年級柯亮宇年逾20歲，其他11人都是19歲以內，年紀最輕的是14歲國中二年級女隊員林潔恩。柯亮宇表表示，他最希望到世界高球第一強國美國開眼界，同時親眼見識日本高球細膩、紮實的球風。

2025年中華高協國家隊員是由2024年冬季賽選拔產生，名單如下。男隊謝承洧（北市和平高中高二）、郭時祈（新北市非學校型態實驗教育高一）、許柏丞（台南後壁高中高一）、施友翔（新北莊敬高中高二）、柯亮宇（國立台灣體大球類系大三）、張哲綸（高市三民高中高一）。女隊陳宥竹（高市三民高中高三）、林品杉（北市和平高中高二）、謝秉樺（北市新興國中九年級）、林潔恩（台中大墩國中八年及）、張婷諭（台南中信國際教育實驗機構高三畢）、陳襄（新北林口高中高一）。

體育署 高爾夫

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