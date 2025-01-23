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雙北世界壯年運動會報名倒數 已超過3萬人報名參賽 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2025雙北世界壯年運動會報名至2月17日止。圖／體育署提供
2025雙北世界壯年運動會報名至2月17日止。圖／體育署提供

2025雙北世界壯年運動會是大型綜合國際運動賽會，首次在亞洲舉辦，規模超越2017台北世大運，賽會將在5月17日至5月30日舉行，目前已超過3萬人報名，將有來自逾130個國家的選手一同參與，部分運動種類尚有名額，報名至2月17日止。

2025雙北世壯運與一般競賽不同，無須透過選拔，選手代表自己參賽，只要年滿30歲或符合該運動種類規定即可報名，讓民眾有機會參與國際賽會，也讓過去為國征戰的選手重新燃起為夢想衝刺的榮光。

2025雙北世壯運，報名僅剩不到30天，體育署副署長洪志昌表示，大家可趁著農曆春節期間抓緊時間完成報名，每個人最多可報名3個運動種類、7個運動項目，歡迎深藏不露的朋友們一同參與這場國際賽會。

世壯運不僅提供個人登上國際運動擂台的機會，也結合文化及觀光元素，提供歡迎晚會、藝文場館入場優惠及自購版好玩卡等措施，其中包含台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣市、宜蘭縣等6個縣市的文化、藝術、旅遊景點，讓選手及親友們在台灣參賽之餘，也能在北台灣6縣市來場放鬆之旅，眺望壯闊的自然景觀、體驗豐富的文化底蘊及獨特的商圈市集。

此外，台北市及新北市在賽會期間也推出運動場館優惠，從5月10日至5月31日只要憑認證卡，即可至台北及新北共26座運動中心，免費使用健身房及游泳池，讓選手在賽會期間有訓練及暖身的場域，專心備戰世壯運。而在交通方面，除了雙北原有的完善大眾運輸系統外，世壯運也規劃24條接駁車路線，讓選手有更便利的方式前往競賽場館。

體育署表示，2025雙北世壯運已將賽會服務整合完成，歡迎民眾把握最後報名機會，儘速上2025世壯運報名系統報名（https://reg.wmg2025.tw/）。其他相關賽會服務與優惠請至官網查詢（https://wmg2025.tw），另可參考2025世壯運技術手冊（https://reurl.cc/lNzg0q）或撥打客服專線2577-6025，瞭解詳情。

世壯運 體育署

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