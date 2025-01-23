印尼羽賽／林俊易3連敗克里斯蒂 無緣男單8強

世界羽球聯盟（BWF）超級500的印尼羽球大師賽今天進行16強賽，台灣「左手重砲」林俊易面對地主名將克里斯蒂苦戰61分鐘，以9比21、21比10、15比21苦吞對戰3連敗、無緣8強。

世界排名第14的台灣好手林俊易，今天賽前生涯對戰克里斯蒂（Jonatan Christie）0勝2敗，包括上週的印度公開賽，則是在8強不敵克里斯蒂。

今天雙方再度交手，首局開賽短暫2比2平手，隨後克里斯蒂在滿場球迷加油聲中展開攻勢，多次前後場調動，讓林俊易回球品質都不好，被克里斯蒂輕鬆主動攻擊得分，並以11比8進入技術暫停。

休息回來後，克里斯蒂又連得6分拉開差距，順利收下首局；第2局輪到林俊易發威，他在8比7領先時，靠著多次主動加壓攻擊連得7分，取得15比7大幅優勢，如願追回1局。

關鍵的第3局，開賽林俊易就陷入1比7劣勢，比賽後段最多以8比18落後，雖然努力追至14比19，但仍因回球失誤被對手取得6個賽末點，最終黯然吞下敗仗。

至於在稍早結束的女單賽事，台灣好手、世界排名第24的宋碩芸，以21比18、21比14擊退世界排名第38的丹麥女將克里斯多佛森（Line Christophersen）。

宋碩芸生涯兩戰克里斯多佛森都獲勝，上次2人交手是2019年的蘇格蘭公開賽，當時宋碩芸以2比1勝出。今天獲勝後，宋碩芸順利晉級8強，對手將是越南選手阮垂玲。