影／世界棒球經典賽 中華隊力拼「夠資格」

2025年第6屆世界棒球經典賽臺灣區資格賽將於2月21日至2月25日在台北大巨蛋登場，今天舉行賽事活動售票記者會，由教育部體育署副署長房瑞文、與世界棒球經典賽總裁Jim Small、台北市體育局長王泓翔等一同為活動揭開序幕。

台灣區資格賽共有4支隊伍將在台北大巨蛋進行賽事，對戰組合由西班牙、南非、尼加拉瓜與中華隊進行賽事，於2月21日至23日進行6場賽事，對戰排名順序第一的隊伍即獲得晉級資格，排名第二與第三之隊伍於2月25日再進行一場排名賽事，爭取最後一席晉級資格。