路跑／來給戴資穎追！天后首度擔任虛擬終結者駕駛

一年一度的公益路跑賽事「Wings for Life 全球路跑」將於台灣時間5月4日晚上7點與全球跑者同步開跑,今年羽球「一姊」戴資穎更將擔任「虛擬終結者號」的駕駛,用大家熟悉的嗓音追逐台灣跑者,鼓勵跑者們持續向前邁步。

「希望我的聲音可以讓大家堅持久一點!」戴資穎首次擔任Wings for Life全球路跑的虛擬終結者號,她將會在App賽事中用聲音鼓勵並追趕所有跑者,小戴笑說:「我在2014年的時候就參與了第一次的Wings for Life全球路跑,2019年時超過我當時設定的目標時還開心到開了直播。這幾年我只要有比賽空檔就會透過App路跑來響應賽事。今年換我當虛擬終結者號了!期待能用聲音陪伴大家一路完成目標。」

今年活動即日起開放報名,參與者只要透過手機下載「Wings for Life World Run」的 App 即可報名賽事,而報名費將全額捐作脊髓損傷研究,1月24日晚上7點到31日晚上7點期間的報名者,另可獲得一組免費參賽序號,鼓勵跑者們邀請更多朋友共同為不能跑的人而跑。

有別於傳統路跑賽事一路奔向終點,Wings for Life 全球路跑中並無實質終點線,而是由移動的終點線「終結者號」在跑者出發30分鐘後,一路在後追趕並逐步加速,跑者可以盡情地向前奔馳,直到被「虛擬終結者號」追上才算完賽,今年已邁入第12屆,今年邀請跑友們5月4日齊聚中正紀念堂,與其他跑者們同步開跑。

Wings for Life全球路跑的報名費及捐款,全數投入脊髓損傷研究,去年來自全世界26萬跑者共同募集超過810萬歐元,總計跑步距離可繞行地球近50圈。Wings for Life 基金會執行長格哈特(Anita Gerhardter)說:「2024年所募得的資金已全數投入到全球最尖端研究與臨床實驗中,我們的專家團隊也已著手評估新一輪資助計劃。我們非常期待新興研究方法所展現的潛力,而這一切都要感謝 Wings for Life 全球路跑的募款成果才能實現,每位參賽者都用實際行動做為這個目標貢獻了一份心力!」