印尼羽賽／寶島內戰拍下一哥周天成 戚又仁闖16強

帶著國內第一次排名賽男單冠軍投入國際賽，我國羽球好手戚又仁開季亞洲3站打出亮眼表現，馬來西亞公開賽勇闖8強，上周印度公開賽和2度奧運奪金的丹麥名將安賽龍大戰3局才敗陣，今天印尼名人賽首輪又在「寶島內戰」3局力退同胞「一哥」周天成，奪下對戰2連勝。

世界排名30的戚又仁，去年台北羽球公開賽終止對戰小天的3連敗，當時就是大戰3局逆轉勝；今天再碰頭，戚又仁3：3時連拿3分取得領先，接續又有兩波連拿4分攻勢，儘管20：11時被小天連趕6分，戚又仁仍以21：17先下一城。

第二局雙方互有兩先，戚又仁16：19落後下雖連拿3分追平，小天搶下最後2分，以21：19扳平局數。

決勝局前段比分拉鋸，直到戚又仁15：14領先時連拿4分甩開小天，最終才以21：15收下1小時又6分鐘激戰勝利，成為第一位晉級男單16強的台將。

印尼名人賽屬於BWF超級500賽事，今天女單台將代表宋碩芸也在3局大戰以21：11、17：21、21：16力退中國大陸高昉潔，邱品蒨以21：15、21：17拍下地主19歲小將漢多約（Chiara Marvella Handoyo），雙雙晉級16強。