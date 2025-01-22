羽球／印尼羽球大師賽 王齊麟邱相榤晉級男雙16強

中央社／ 台北21日電
王齊麟（右）和邱相榤。圖／Badminton Photo提供（資料照）
王齊麟（右）和邱相榤。圖／Badminton Photo提供（資料照）

台灣組合王齊麟邱相榤今天在超級500系列印尼羽球大師賽男雙首輪登場，以2個21比17拍下馬來西亞組合黃天啟與林志健，開季連3站挺進16強。

王齊麟與邱相榤去年巴黎奧運後開始合作，包括本週印尼大師賽在內，已是兩人自今年初起連續第3站賽事，前2站在馬來西亞公開賽、印度公開賽都在16強出局。

本週世界排名升至第22名王齊麟與邱相榤，這次印尼大師賽首輪出戰馬來西亞組合黃天啟與林志健，首局以7比2開局後，隨後被對手扳平，所幸「麟榤配」及時回穩，並穩紮穩打，以21比17先馳得點。

次局戰況陷入膠著，「麟榤配」在14比14平手時、連拿3分再度躍居上風，隨後未給對手太多機會，以21比17迎接勝利，搶下16強門票，下一戰將對決日本組合山下恭平與綠川大輝。

明天將繼續進行首輪賽事，台灣一哥周天成與戚又仁將在男單首輪交鋒，上演「台灣內戰」的戲碼，至於台灣「左手重砲」林俊易將與新加坡選手駱建佑爭奪16強席次。

林俊易 王齊麟 邱相榤

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