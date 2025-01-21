快訊

川普宣誓就職「1舉動」登上熱搜 與梅蘭妮亞微妙互動全被拍

地震後忙著PO文 無血淚政客拿人民苦難當分裂籌碼

蔡英文曾說「刪10%預算活好好的」 國民黨僅刪3.54%嗆卓揆無能

高球／旅日好手陳清波逝世 享耆壽93歲

中央社／ 東京21日專電
1956年6月12日，我國赴英參加國際高爾夫球賽之代表陳清波。圖／聯合報系資料照片
1956年6月12日，我國赴英參加國際高爾夫球賽之代表陳清波。圖／聯合報系資料照片

日本職業高爾夫協會今天表示，台灣淡水出生、旅居日本的高爾夫好手陳清波14日因為敗血症逝世，享耆壽93歲。

日媒Sponichi Annex報導，陳清波1931年10月1日出生於台灣淡水，17歲開始接觸高爾夫，1951年首度赴日，在靜岡縣的川奈酒店高爾夫俱樂部學習。1959年，他加入埼玉縣的東京高爾夫俱樂部，正式把活動舞台移至日本。同年，他首次參加日本公開賽並拿下優勝，職業生涯有12個常規賽冠軍頭銜。

陳清波以台灣代表身分11次參加世界盃比賽。1963年起，他連續6年參加美國高球名人賽並全部晉級，最佳成績是1963年的第15名。1981年，他贏得50歲以上選手參賽的日本銀髮族職業高爾夫錦標賽冠軍，之後也在相關賽事多次取得優勝。

此外，陳清波把自己的高爾夫理論整理出版「近代高爾夫」一書，成為許多高球選手的必讀聖經。1978年，陳清波歸化日本籍，日本名清水泰行。2014年，他因為卓越成就進入日本職業高爾夫名人堂

名人堂 高爾夫

延伸閱讀

日本大阪通天閣附近建築烈焰狂竄 傳巨大爆炸聲至少1人受傷

NBA／日本B聯賽將與NBA展開合作！放眼2030前輸出5名球員

日本流感疫情高峰 這13縣最嚴重！他看診31年沒中過 吃什麼保養？日醫分享秘訣

日本流感疫情燒！逾800萬人就診、5縣最嚴重 醫師曝31年未染病秘訣

相關新聞

高球／旅日好手陳清波逝世 享耆壽93歲

日本職業高爾夫協會今天表示，台灣淡水出生、旅居日本的高爾夫好手陳清波14日因為敗血症逝世，享耆壽93歲

射擊／東南亞射擊錦標賽 台灣女團25公尺手槍摘金

台灣射擊女團田家榛、陳俞如與杜禕依姿今天先是合力射下東南亞射擊錦標賽25公尺手槍團體金牌，可惜3人晉級個人8強決賽後未能...

足球／FC Vikings收購菲球團所有權 宣布球員租借計畫

台灣全民足球協會FC Vikings球團（VFC）正式宣布完成收購菲律賓俱樂部Maharlika FC 100%的所有權...

世壯運報名不如預期...議員憂20項運動報名未達5成

2025雙北世壯運將在5月17日登場，新北體育局今在議會臨時會專案報告。議員黃淑君憂心，世壯運報名人數不如預期，57個項...

桌球／打破林昀儒紀錄！16歲郭冠宏成台灣史上最年輕男單百強

國際桌總今天公布最新世界排名，上周在WTT馬斯開特挑戰賽表現出色的台灣16歲小將郭冠宏從世界第191狂升至92，創台灣桌壇新紀錄。 郭冠宏在馬斯開特挑戰賽從資格賽打起，一路挺進4強，雖然直落三不

TNF 100 台北越野跑挑戰賽開放報名 5月10日貢寮開跑

深受全台越野跑者支持，2025 The North Face 100 台北越野跑挑戰賽即將以全新面貌回歸，在5月10日至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。